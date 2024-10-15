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Суд в Москве выпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Наталью Патоку

Ведомости

Преображенский суд Москвы освободил из-под стражи фигурантку дела о торговле детьми, многодетную мать Наталью Патоку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Патока проходит по делу о торговле детьми вместе с многодетной матерью Юлией Логиновой. По данным следствия, фигуранты находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей, организовывали их роды, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами, сообщало ТАСС. Новорожденных детей женщины забирали себе и по поддельным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.

Возбуждено уголовное дело по пп. а, б, з ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).

Мера пресечения в отношении Патоки была изменена на запрет определенных действий. Фигурантку освободили из-под ареста в зале суда. 10 октября из СИЗО была отпущена Логинова – суд также избрал ей запрет определенных действий. Аналогичная мера пресечения была избрана для суррогатной матери Фирузы Ускановой и Натальи Душкиной, которая, по версии следствия, продала свою внучку.

ТАСС писал, что в уголовном деле Логиновой и Патоки имеется 13-й фигурант – жительница Подмосковья Виктория Пономарева. Преображенский суд также избрал в отношении ее меру пресечения в виде запрета определенных действий. По данным агентства, всего по делу проходят 13 фигурантов. 10 уголовных дел объединены в одно производство.

В феврале «Ведомости» сообщали, что в Москве было выявлено семь новых эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Обвинение было предъявлено трем женщинам. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. было возбуждено дело о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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