Суд в Москве выпустил из СИЗО фигурантку дела о торговле детьми Наталью Патоку

В феврале «Ведомости» сообщали, что в Москве было выявлено семь новых эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Обвинение было предъявлено трем женщинам. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. было возбуждено дело о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.