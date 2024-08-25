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В деле Логиновой о торговле младенцами появилась новая фигурантка

Ведомости

В уголовном деле многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщницы Натальи Патоки о торговле новорожденными появился 13-й фигурант, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

К совершению преступления причастна, как утверждается, жительница Подмосковья Виктория Пономарева, это было подтверждено ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз. Преображенский суд Москвы избрал в отношении ее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, ей запрещено покидать Москву и Московскую область, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета.

По данным следствия, фигуранты находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей, организовывали их роды, обеспечивали необходимыми продуктами, медикаментами и медицинскими услугами. Новорожденных детей женщины забирали себе и по подложным документам регистрировали в органах ЗАГС как своих.

В феврале «Ведомости» сообщали о выявлении в Москве семи новых эпизодов, связанных с торговлей новорожденными детьми. Трем женщинам было предъявлено обвинение. По данным «Вечерней Москвы», в частности, речь шла о москвичке Юлии Логиновой, в отношении которой 17 октября 2023 г. СК возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми. Следователей заинтересовала законность ее опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными.

Всего, отмечает ТАСС, по делу проходят 13 фигурантов, среди них три многодетных матери, няня детского сада, экс-начальник миграционного пункта из Алтайского края, продавшая, по версии следствия, внучку одной из трех многодетных матерей, и др. Десять уголовных дел объединены в одно производство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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