В деле Логиновой о торговле младенцами появилась новая фигурантка

К совершению преступления причастна, как утверждается, жительница Подмосковья Виктория Пономарева, это было подтверждено ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз. Преображенский суд Москвы избрал в отношении ее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, ей запрещено покидать Москву и Московскую область, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета.