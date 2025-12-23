Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной

«Определение условий и порядка предоставления этих мер правительством позволит обеспечить гибкость и целенаправленность применения новых норм, учитывая специфику различных видов ЧС и степень ущерба, нанесенного работнику», – говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Адвокат Виталий Ревзин считает, что законопроект может оказаться малоэффективным из-за сложной процедуры его реализации. По его словам, он скорее выполняет функцию символической поддержки и создания правового фундамента, который в будущем может развиваться. Бизнесу придется взять на себя большую часть работы по внедрению новых требований и разбираться с пока неясными административными процедурами, указал адвокат. Наиболее вероятным следующим шагом станет дискуссия о компенсации затрат работодателей через механизмы налоговых вычетов или софинансирования из государственных фондов, заключил Ревзин.