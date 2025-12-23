Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходной

Пережившие ЧС граждане смогут получить оплачиваемый выходнойБизнес опасается, что ему придется проверять причины утраты их имущества
Граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней.
Льготы будут предоставляться при одновременном выполнении трех условий. Гражданин должен фактически проживать в жилом помещении, расположенном в зоне ЧС, утратить имущество, а также должны быть нарушены «условия его жизнедеятельности». Подтверждением этих трех условий занимаются органы местного самоуправления.
Такую инициативу МЧС для внесения в Госдуму одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
Для реализации предлагаемых в проекте норм дополнительного финансирования из бюджета не потребуется, говорится в финансово-экономическом обосновании к инициативе. Предоставление оплачиваемого выходного дня работникам бюджетных учреждений может быть обеспечено за счет фонда оплаты труда при его планировании на очередной финансовый год, сказано там же.
В МЧС посчитали, что в среднем дополнительный оплачиваемый выходной день может потребоваться 63 300 работникам в год. Максимальные дополнительные затраты работодателей, включая предприятия непрерывного цикла, оцениваются авторами примерно в 76 млн руб. В 2024 г. в результате ЧС такими дополнительными гарантиями могли бы воспользоваться 24% пострадавших граждан в Якутии, 15% – в Курганской области, 3% – в Омской области, 6% – в Оренбургской области и около 1% – в Тюменской области, отмечено в финансово-экономическом обосновании.
«Определение условий и порядка предоставления этих мер правительством позволит обеспечить гибкость и целенаправленность применения новых норм, учитывая специфику различных видов ЧС и степень ущерба, нанесенного работнику», – говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Адвокат Виталий Ревзин считает, что законопроект может оказаться малоэффективным из-за сложной процедуры его реализации. По его словам, он скорее выполняет функцию символической поддержки и создания правового фундамента, который в будущем может развиваться. Бизнесу придется взять на себя большую часть работы по внедрению новых требований и разбираться с пока неясными административными процедурами, указал адвокат. Наиболее вероятным следующим шагом станет дискуссия о компенсации затрат работодателей через механизмы налоговых вычетов или софинансирования из государственных фондов, заключил Ревзин.
Предоставление человеку, пережившему ЧС, временной передышки для решения критически важных бытовых и психологических проблем – это шаг в сторону более человечного трудового законодательства, считает член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева. При этом она отмечает, что ключевая проблема законопроекта на текущем этапе – его рамочный характер, все основные сложности будут уточняться подзаконными актами. Особенно это касается неопределенности механизма подтверждения оснований для предоставления льгот. Документ требует одновременного выполнения трех условий, однако не объясняет, какими именно документами и какими органами они должны подтверждаться, отметила Авдеева. «Бизнес опасается превратиться в «орган первичной проверки» обстоятельств ЧС», – отметила она.
В подзаконных актах необходимо четко определить пакет документов, которые гражданин предоставляет работодателю, – например, единая справка, которая выдается территориальным органом ЧС и подтверждает все три условия, предлагает Авдеева. Помимо этого требуется установить разумные сроки ее предоставления и право работодателя, по согласованию с работником, переносить дату отпуска в случае производственной необходимости. Авдеева также считает, что нужны понятные разъяснения по вопросам налогообложения и учета дней в стаж.
Собеседник «Ведомостей», дом которого затопило во время наводнения в Орске в 2024 г., назвал инициативу бессмысленной. Он выразил уверенность в том, что «понимающий работодатель всегда поможет и без этого закона». Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу МЧС и отметил, что в будущем количество дней дополнительного отпуска может вырасти.
«Ведомости» направили запрос в МЧС о перспективах расширения мер поддержки для пострадавших.