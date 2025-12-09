Кабмин одобрил поправки в Трудовой кодекс об увеличении порога переработок

Переработки по общему правилу не смогут превышать 4 часа в день (сейчас эта норма установлена для двух рабочих дней) и 120 часов в год. При этом их продолжительность может вырасти до 240 часов, только если такая возможность будет закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Эта норма не может быть распространена на ряд категорий работников, среди которых сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работающие по совместительству более чем на одну четвертую ставки, а также сотрудники вредных производств классов 3.3 и 3.4 (условия труда, при которых воздействие на организм способно вызвать заболевания легкой и средней тяжести, привести к развитию тяжелых форм с потерей трудоспособности. – «Ведомости»).