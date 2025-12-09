Кабмин одобрил поправки в Трудовой кодекс об увеличении порога переработок

Кабмин одобрил поправки в Трудовой кодекс об увеличении порога переработокЭто позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 000 человек, сообщили в Минэке
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила на заседании 8 декабря проект комплексных поправок в Трудовой кодекс (ТК), которые кабмин обсуждал с бизнесом и профсоюзами на протяжении последнего года. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к правительству. Информацию подтвердил источник, знакомый с обсуждением. Основной блок нововведений касается увеличения предельного количества часов сверхурочной работы – со 120 до 240 часов в год. Изначально предложенная кабмином редакция спровоцировала критику со стороны профсоюзов, но после внесения отдельных корректировок противоречия удалось частично уладить.
Впервые о планах правительства устранить отдельные ограничения в трудовом законодательстве стало известно в ноябре прошлого года. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что действующая норма на сверхурочную работу (не более 120 часов в год) должна быть пересмотрена, так как «люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить».
Законопроект является частью Плана структурных изменений в экономике, одобренного правительством в ноябре, и включает комплекс мер по повышению гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров в стране, сообщил представитель Минэка в ответ на запрос «Ведомостей». Увеличение лимита сверхурочной работы позволит привлечь к ней более 750 000 человек, а у граждан появится возможность увеличить доход, добавил он.
«Как ожидается, новые нормы в случае их принятия затронут в основном те отрасли, которые с учетом структурной перестройки экономики РФ будут существенно наращивать производство продукции и оказание услуг. В их числе – обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», – говорит представитель Минэка. Одновременно поправки помогут вывести из тени работников, которые уже по факту работают сверхурочно, но не оформляют переработки официально, отметил он.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минтруда.
Как регулируются переработки
Ключевое нововведение касается увеличения максимальной продолжительности сверхурочной работы.
Переработки по общему правилу не смогут превышать 4 часа в день (сейчас эта норма установлена для двух рабочих дней) и 120 часов в год. При этом их продолжительность может вырасти до 240 часов, только если такая возможность будет закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Эта норма не может быть распространена на ряд категорий работников, среди которых сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работающие по совместительству более чем на одну четвертую ставки, а также сотрудники вредных производств классов 3.3 и 3.4 (условия труда, при которых воздействие на организм способно вызвать заболевания легкой и средней тяжести, привести к развитию тяжелых форм с потерей трудоспособности. – «Ведомости»).
Привлечение к сверхурочной работе пенсионеров, предпенсионеров и работников вредных производств класса 3.1 и 3.2 (условия труда, которые увеличивают риск вреда для здоровья и могут приводить к профессиональным заболеваниям легкой степени тяжести после продолжительной работы более 15 лет. – «Ведомости») будет возможно только с письменного согласия и при наличии медицинского разрешения. Кроме того, они должны подписать уведомление о праве отказаться от сверхурочной работы, говорится в законопроекте.
Также документ содержит еще одну норму о переработках – работодатели смогут максимально привлекать по срочным трудовым договорам 70 сотрудников вместо 35.
Помимо прочего законопроект устанавливает единый для всех порядок оплаты труда сверхурочной работы: первые два часа – с коэффициентом 1,5, последующие часы – с коэффициентом 2, начиная со 121 часа сверхурочной работы тоже с коэффициентом 2, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе, добавляет он. В частности, для них предусмотрена обязательная ежегодная диспансеризация, для которой сотруднику должен выделяться день с сохранением места работы и зарплаты. Также в целях защиты здоровья сотрудников для них будет предусмотрен медицинский осмотр перед началом сверхурочной работы.
Сейчас среди россиян высока востребованность сверхурочной работы, при этом из-за существующего порога в 120 часов лишь 11% перерабатывающих сотрудников получают за это оплату, указано в пояснительной записке.
Что еще изменилось
По сравнению с версией законопроекта, которая рассматривалась на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина в марте, в документе ряд норм изменился. Например, авторы отказались от сокращения срока предупреждения работника о существенных изменениях в трудовом договоре до одного месяца. Сейчас, согласно ст. 74 ТК, он составляет два месяца. К существенным изменениям относится в том числе перевод на неполную рабочую неделю или сокращение.
Кроме того, решили отказаться от запрета на установление испытательного срока для выпускников, проходивших обучение по целевому набору. Сейчас такой запрет распространяется на получивших среднее профессиональное или высшее образование и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение года после обучения.
В законопроект не вошла норма о выплате выходного пособия в полуторном размере от среднего заработка при расторжении договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (изменение существенных условий трудового договора). В более ранней версии законопроекта такой пункт был. При этом в ТК сейчас этот вопрос не урегулирован.
Еще одно изменение по сравнению с предыдущей версией – отказ от сокращения срока на отзыв работником заявления об увольнении. Ранее предлагалось разрешать сотруднику отзывать заявление не позднее чем за три дня до его истечения. Сейчас это можно сделать вплоть до его окончания.
Позиция профсоюзов и бизнеса
Профсоюзы поддерживают увеличение объема сверхурочных до 240 часов, но при условии наличия этого положения одновременно и в коллективном договоре, и отраслевом соглашении на федеральном уровне, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Он обратил внимание, что, согласно представленной кабмином версии, достаточно урегулировать этот вопрос лишь в одном из этих документов. По его мнению, механизм, который предлагается сейчас, не защищает права людей и предлагает слабые варианты контроля.
Отраслевые соглашения подлежат обязательной регистрации, проверяются Рострудом, они означают, что работодатель социально ответственный и выполняет нормы права, поясняет Соколов. Он отмечает, что коллективный договор, напротив, не дает таких гарантий, так как носит необязательный характер. Кроме того, следует урегулировать вопрос присоединения работодателей к отраслевым объединениям, говорит Соколов.
Предложенные поправки заслуживают одобрения, так как направлены на повышение гибкости рынка труда и повышение устойчивости экономики, говорит член генсовета, председатель Курского отделения «Деловой России» Олег Малахов. С ним солидарен и президент «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, поправки позволят работодателям более эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы, что прежде всего актуально для сферы производства, строительства, перевозок.
Новые меры наиболее важны для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также для предприятий с сезонным или проектным характером работы – в сферах строительства, сельского хозяйства, логистики, туризма, отмечает Малахов. По его мнению, текущая версия законопроекта стала результатом диалога: из нее убрали наиболее жесткие нормы, касающиеся сокращения сроков предупреждения и выходных пособий.
Законопроект направлен на совершенствование трудового законодательства в интересах работодателей, упрощение привлечения к сверхурочной работе, сокращение избыточных требований при трудоустройстве и увольнении, отмечает Калинин. Он полагает, что права работников при этом остаются защищенными, также они получат возможность повысить свой уровень оплаты труда, а все социальные обязательства сохранятся.
Сегодня те, кто заинтересован в дополнительном заработке, используют режим совместительства, поэтому серьезных дополнительных часов отработки за счет расширения сверхурочной занятости не получится, указывает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Кроме того, работодателю выгоднее совместительство, за которое не нужно платить с повышенным коэффициентом.
Во многих компаниях нет коллективных договоров, также огромное количество работодателей не участвует в обсуждении отраслевых соглашений, отмечает партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. Она предупреждает, что в результате работники продолжат иметь ненормированный режим с неограниченным привлечением к сверхурочной работе за три дополнительных дня ежегодного отпуска. Если переработки будут выше лимита, то они просто не будут оформляться должным образом, опасается Иванова.
Остальные предложенные нормы поддержаны профсоюзами, говорит Соколов. При этом ФНПР также предлагает, например, чтобы расширение числа занятых по срочному договору в работе малого бизнеса было возможно только в период сезонных работ, сказал Соколов. Увеличение численности персонала, который работает по срочному трудовому договору, приведет к росту текучести кадров, поскольку эта мера повышает неопределенность положения работников и снижает их лояльность к организации, предупреждает Сафонов.