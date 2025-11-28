Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Правительство готовит пилот по целевому набору мигрантов с 2027 года

Ведомости

Правительство России может запустить в 2027 г. эксперимент по целевому набору иностранных работников, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 гг., пишет «Коммерсантъ». Подготовка законодательной базы и инфраструктуры для пилота должна завершиться в 2026 г.

Согласно документу, новая модель предполагает организованный въезд мигрантов: иностранные работники будут проходить проверку у себя на родине и приезжать в РФ сразу к конкретному работодателю, а не искать работу после прибытия.

После перераспределения полномочий с Минтрудом МВД взяло на себя руководство реформой. Теперь ведомство планирует перевести на новую модель значительную часть иностранных работников.

В 2026 г. ведомства должны подготовить законопроекты о новом порядке внешней трудовой миграции, запустить информационную систему и мобильное приложение для целевого набора, а также создать методику расчета потребности экономики в иностранной рабочей силе. Предусмотрено и формирование отдельных центров компетенций внутри МВД, а также программы обучения сотрудников.

Однако «Коммерсантъ» отмечает, что такая система может оказаться пригодной лишь для крупных компаний: малый и средний бизнес рискует потерять гибкость и попасть в зависимость от точности ведомственных прогнозов спроса на рабочую силу.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что тема трудовой миграции не должна вызывать раздражения у россиян, а приезжающие в РФ должны быть готовы к жизни в российской среде. 25 ноября замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что МВД с начала года аннулировало почти 60 000 трудовых патентов мигрантов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте