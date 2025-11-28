Правительство готовит пилот по целевому набору мигрантов с 2027 года

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что тема трудовой миграции не должна вызывать раздражения у россиян, а приезжающие в РФ должны быть готовы к жизни в российской среде. 25 ноября замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что МВД с начала года аннулировало почти 60 000 трудовых патентов мигрантов.