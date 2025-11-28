Правительство готовит пилот по целевому набору мигрантов с 2027 года
Правительство России может запустить в 2027 г. эксперимент по целевому набору иностранных работников, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 гг., пишет «Коммерсантъ». Подготовка законодательной базы и инфраструктуры для пилота должна завершиться в 2026 г.
Согласно документу, новая модель предполагает организованный въезд мигрантов: иностранные работники будут проходить проверку у себя на родине и приезжать в РФ сразу к конкретному работодателю, а не искать работу после прибытия.
После перераспределения полномочий с Минтрудом МВД взяло на себя руководство реформой. Теперь ведомство планирует перевести на новую модель значительную часть иностранных работников.
В 2026 г. ведомства должны подготовить законопроекты о новом порядке внешней трудовой миграции, запустить информационную систему и мобильное приложение для целевого набора, а также создать методику расчета потребности экономики в иностранной рабочей силе. Предусмотрено и формирование отдельных центров компетенций внутри МВД, а также программы обучения сотрудников.
Однако «Коммерсантъ» отмечает, что такая система может оказаться пригодной лишь для крупных компаний: малый и средний бизнес рискует потерять гибкость и попасть в зависимость от точности ведомственных прогнозов спроса на рабочую силу.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что тема трудовой миграции не должна вызывать раздражения у россиян, а приезжающие в РФ должны быть готовы к жизни в российской среде. 25 ноября замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что МВД с начала года аннулировало почти 60 000 трудовых патентов мигрантов.