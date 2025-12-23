Газета
Беженцам помогут оформлять документы по программе бесплатной юрпомощи

В России появится непрерывный цикл юридической поддержки для вынужденных переселенцев, говорят эксперты
Георгий Недогибченко
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Беженцы и переселенцы смогут получить бесплатное сопровождение юристов при обращении в суд за восстановлением документов. Поправки Минюста расширяют перечень мер бесплатной юридической помощи для такой категории граждан, которые были изначально предложены депутатами. В законопроекте, который был принят в первом чтении Госдумой в октябре, речь шла о бесплатной помощи юристов для получения мер социальной поддержки или приема в российское гражданство.

Минюст свои предложения обосновал тем, что процедуры по восстановлению утраченных документов нередко требуют обращения в суд или иные государственные органы, следует из пояснительной записки ведомства. Его поправки ко второму чтению 22 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два источника: один в Белом доме, второй – близкий к комиссии.

Основной пик работы адвокатов с беженцами и вынужденными переселенцами пришелся на 2022–2023 гг., рассказывает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин. Тогда бесплатная юридическая помощь в диапазоне от восстановления утраченных документов до получения социальных льгот, устройства детей в дошкольные учреждения оказывалась вне рамок государственной системы, поскольку в законе соответствующее регулирование отсутствовало, поясняет адвокат.

Скольким лицам было выдано гражданство РФ в 2025 г.

Общее количество лиц, принятых в российское гражданство по результатам девяти месяцев 2025 г. составило около 110 800 человек, следует из данных статистики МВД. Это, как отмечает ведомство, на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. МВД связывает сокращение числа лиц, принятых в гражданство, со значительным числом жителей новых субъектов, оформленных еще в 2022–2024 гг.

Будет создан качественно новый механизм помощи, который поможет преодолеть главное препятствие – отсутствие документов, считает глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Если изначальный проект закреплял право на бесплатную помощь для лиц, ходатайствующих о признании беженцами или вынужденными переселенцами, то новая редакция добавляет ключевые направления (в том числе установление юридически значимых фактов), без которых реализовать это право зачастую невозможно, соглашается он. По словам Груздева, основная цель поправок – ликвидировать правовой пробел, при котором формальное право на помощь не могло быть реализовано из-за отсутствия базовых документов, и создать целостный механизм поддержки. «В результате предлагаемых изменений помощь приобретает комплексный характер», – утверждает Груздев. В частности, юрпомощь перестает ограничиваться лишь разовыми консультациями и формирует непрерывный цикл поддержки.

​Расширение случаев и оснований для оказания правовой поддержки учитывает реальные практические потребности лиц, вынужденно изменивших место жительства, продолжает Баулин. Предлагаемое увеличение параметров оказания помощи позволит адвокатам оказывать лицам, находящимся в сложных жизненных ситуациях, реальную правовую поддержку, считает он.

