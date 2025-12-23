Беженцам помогут оформлять документы по программе бесплатной юрпомощи

Будет создан качественно новый механизм помощи, который поможет преодолеть главное препятствие – отсутствие документов, считает глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Если изначальный проект закреплял право на бесплатную помощь для лиц, ходатайствующих о признании беженцами или вынужденными переселенцами, то новая редакция добавляет ключевые направления (в том числе установление юридически значимых фактов), без которых реализовать это право зачастую невозможно, соглашается он. По словам Груздева, основная цель поправок – ликвидировать правовой пробел, при котором формальное право на помощь не могло быть реализовано из-за отсутствия базовых документов, и создать целостный механизм поддержки. «В результате предлагаемых изменений помощь приобретает комплексный характер», – утверждает Груздев. В частности, юрпомощь перестает ограничиваться лишь разовыми консультациями и формирует непрерывный цикл поддержки.