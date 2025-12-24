Больше половины россиян в 2026 году ожидают окончания спецоперации

Больше половины россиян в 2026 году ожидают окончания спецоперацииПри высоком интересе к этой теме есть запрос и на обсуждение внутренних проблем, отмечают социологи
В 2026 г. в политической сфере большинство россиян (55%) ожидают окончания спецоперации и достижения поставленных целей (при объявлении о ее начале 24 февраля 2022 г. целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины). «Все остальное – внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы – воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», – говорится в исследовании аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Его результаты были представлены на тематическом круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном итогам 2025 г. и прогнозам на будущее.
Внешнеполитический вектор звучит скорее как надежда на нормализацию, а экономические и социальные ожидания – как желание, чтобы после решения российско-украинского конфликта началась «обычная жизнь», отмечается в материалах. В телефонном опросе 13 декабря приняли 1600 респондентов из не менее чем 80 регионов. Им задавали открытый вопрос о том, какие политические события могли бы стать определяющими для России в следующем году. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
По словам руководителя департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Михаила Мамонова, презентовавшего результаты опроса, 2025 год с политической точки зрения был «стабильным и успешным» (скорее успешным его назвали 66% россиян), а ключевой фактор формирования оценок – очевидность причин и признание результативности спецоперации. «Эти оценки высокие, а интерес к теме спецоперации, ее ходу и возможностям мирного урегулирования конфликта – устойчивый», – отмечает Мамонов.
Из сложившейся ситуации вытекают и ключевые ожидания россиян: завершение спецоперации на условиях, провозглашенных в качестве ее целей, а также развитие страны в части экономики и укрепление отношений с дружественными странами, резюмировал он. По ожиданиям 70% россиян для России 2026 год будет скорее успешным.
Герои этого года
Участники спецоперации также стали «героями года» для россиян – таковыми их сочли 7% опрошенных (это второе место после президента Владимира Путина – его «героем года» считают 22% россиян). «Это собирательный образ: бойцы, участники, ветераны, военнослужащие, представители вооруженных сил. Это важно и в значительной степени связано не только с продолжением специальной военной операции, но и с тем, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества», – разъяснил Мамонов.
Третье место разделили министр иностранных дел Сергей Лавров и председатель правительства Михаил Мишустин – оба набрали по 4%. Чуть меньше набрал министр обороны Андрей Белоусов – 3%. Свою семью и друзей героями считают 2%. По 1% набрали в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, начальник генштаба Валерий Герасимов, «правительство и министры», «губернатор». Затруднились ответить 50%, а сказали, что героев года нет, – 8%.
Другой ключевой итог 2025 г., продолжает Мамонов, это сохранение эффекта консолидации вокруг флага и лидера: 79% опрошенных заявляют о доверии президенту, 74% одобряют деятельность главы государства в сфере внешней политики.
Год защитника Отечества подчеркнул трансформацию образа государства в так называемое «сообщество защитников», сказал в ходе круглого стола директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Эта концепция охватывает не только военнослужащих в зоне спецоперации, но и всех граждан, чья готовность отстаивать традиционные ценности, идеалы, любовь к России становится фундаментом страны», – подчеркнул он.
По словам заместителя генерального директора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию Екатерины Соколовой, событием года стало празднование 80-летия Победы. «Это главная историческая гордость и консолидирующая дата», – указала она. Что касается прорывов на внешнем политическим контуре, то эксперты ЭИСИ сошлись во мнении, что таковым является саммит России и США на Аляске в августе 2025 г.
Впрочем, самый главный итог года – это «обретение уверенного самосознания» у россиян в том, что страна движется в правильном направлении, резюмировал доцент Финансового университета при правительстве Алексей Мартынов.
«Поломка нормальности» случилась раньше 2022 г.: например, в конце 2010-х гг. начали «отменять» российских спортсменов, в марте 2020 г. произошла всепланетарная остановка авиасообщения и с тех пор мир стал фрагментированным, напоминает руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин.
По данным ФОМа, россияне событием года страны назвали спецоперацию (11%), а в мире – переговоры лидеров США и России (10%).
Социолог Денис Волков в беседе с «Ведомостями» так сформулировал отношение россиян к наиболее волнующей проблеме: «Может быть, еще нужно немного потерпеть, но уже все-таки хочется, чтобы власть переключилась с внешних проблем на внутренние, которые снова выступают на первый план».
Эксперт напомнил, что граждане уже ждали окончания спецоперации в 2025 г. – благодаря президенту США Дональду Трампу, но эти надежды не оправдались. «Поэтому, как мне кажется, люди уже более осторожны в своих прогнозах по поводу следующего года», – резюмировал он.