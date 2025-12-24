Больше половины россиян в 2026 году ожидают окончания спецоперации

В 2026 г. в политической сфере большинство россиян (55%) ожидают окончания спецоперации и достижения поставленных целей (при объявлении о ее начале 24 февраля 2022 г. целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины). «Все остальное – внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы – воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», – говорится в исследовании аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Его результаты были представлены на тематическом круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном итогам 2025 г. и прогнозам на будущее.