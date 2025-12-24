Сбегающих из дома подростков будут помещать в центры при МВД

Сбегающих из дома подростков будут помещать в центры при МВДПри реализации меры проблема перейдет из социально-педагогической плоскости в полицейско-карательную, опасаются эксперты
Подростков, которые несколько раз за год уходили из семьи или приютов, будут направлять в центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Туда же отправят и подростков, за год совершивших два и более правонарушения в области общественного порядка, безопасности, здоровья, нравственности, санитарных условий или собственности.
Такие поправки в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 22 декабря поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности при условии доработки. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Мария Бутина, Татьяна Буцкая, Владимир Самокиш (все из «Единой России») и др.
Проект пока не рассматривался в первом чтении. Ответственный комитет поставит его в повестку в 2026 г., заявил «Ведомостям» один из соавторов законопроекта, Самокиш. Но текст может претерпеть большие изменения, отметил он.
Сейчас, когда сотрудники полиции устанавливают местонахождение подростков, ушедших из дома, и по каким-то причинам не могут передать их родителям или законным представителям в течение трех часов, их помещают в медицинские или социальные организации, говорится в тексте пояснительной записки. Но так как эти организации возвращают подростков обратно в семьи и приюты, откуда те в очередной раз убегают, такой механизм не решает проблему, говорится там же.
Для этого подростков хотят определять в центры при МВД. Специалисты будут проводить с доставленными индивидуальную профилактическую работу, чтобы выявить тех, кто может быть причастен к совершению преступлений, а также случаи жестокого обращения и вовлечения в правонарушения. Кроме того, специалисты будут следить за склонением подростков к суициду или другим незаконным действиям. Они также будут выяснять обстоятельства случившегося, а затем сообщать об этом в полицию и другие заинтересованные учреждения.
Законопроект носит противоречивый характер: с одной стороны, он пытается решить реальную проблему подросткового противоправного поведения, с другой – выбирает для этого максимально жесткий, репрессивный инструментарий, расширяя полномочия полиции в отношении детей, отметил юрист Иван Алексеев. Предлагаемая мера переводит проблему из социально-педагогической плоскости в полицейско-карательную, продолжает он.
Инициатива может привести к множеству рисков, среди которых наказание детей, особенно моложе 16 лет, за системность проступков, а не за их тяжесть, говорит юрист. Если законопроект примут в предложенном виде, то это может привести к систематическому нарушению прав детей и их семей под предлогом профилактики, подытожил Алексеев.
Наиболее подвержены побегам подростки с расстройствами личности, поведения и эмоций; из деструктивных семей, где родители имеют алкогольную зависимость; из гиперопекающих и контролирующих семей с очень высокими требованиями, перечислила клинический психолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко.
По ее мнению, предлагаемая инициатива – «очередная попытка навести порядок жесткой рукой». Психолог считает, что эта мера не снизит количество побегов из семей и учреждений, так как в подобных случаях необходимо работать с семьей, а не вводить ограничения. Ситуацию можно было бы исправить, научив родителей обращаться с такими подростками, считает Изюменко.
Собеседник «Ведомостей», который подростком уходил из дома, пояснил, что делал это из-за нехватки внимания родителей и отсутствия ощущения чувства нужности в семье. Среди таких же уличных подростков он искал помощь и поддержку.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение проекта. «Ведомости» также направили запрос в МВД, чтобы уточнить, как будет функционировать центр.
Что просит доработать правительство
Законопроект расширяет полномочия центров в отношении подростков, а также устанавливает судебный порядок отправки в центры подростков, которые в течение года неоднократно совершили правонарушения. В связи с этим необходимо обновить сроки и виды документов, которые используются в делах о правонарушениях, а также при рассмотрении материалов с информацией о возможных правонарушениях, чтобы они соответствовали требованиям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), говорится в тексте отзыва.
Так как КоАП исключает административный арест для несовершеннолетних за правонарушения, то при подготовке проекта ко второму чтению необходимо дополнительно обсудить необходимость помещать в центры несовершеннолетних, совершивших неоднократно в течение одного года соответствующие правонарушения.
Кроме того, законопроект необходимо дополнить положениями, которые гарантируют этой категории подростков право получить образование во время пребывания в центре.