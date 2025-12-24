Сбегающих из дома подростков будут помещать в центры при МВД

Для этого подростков хотят определять в центры при МВД. Специалисты будут проводить с доставленными индивидуальную профилактическую работу, чтобы выявить тех, кто может быть причастен к совершению преступлений, а также случаи жестокого обращения и вовлечения в правонарушения. Кроме того, специалисты будут следить за склонением подростков к суициду или другим незаконным действиям. Они также будут выяснять обстоятельства случившегося, а затем сообщать об этом в полицию и другие заинтересованные учреждения.