Производство автомобилей тактического звена для нужд спецоперации будет расти

На базе агрегатов «Соболя» создан армейский вездеход «Улан-2», успешно испытанный в зоне СВО, говорит источник в Вооруженных силах России. Такие средства – расходный материал на поле боя в условиях СВО и оптимальным был бы их выпуск в количестве нескольких сотен тысяч единиц в год с учетом потерь, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но и выпуск 10 000–20 000 единиц в год уже был бы хорошим показателем, подчеркивает эксперт. В ноябре 2025 г., по данным агентства «Автостат», в России было продано 3689 легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ, в число которых входят и автомобили марки «Соболь».