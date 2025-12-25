Производство автомобилей тактического звена для нужд спецоперации будет расти

Производство автомобилей тактического звена для нужд спецоперации будет растиТакже будет увеличено производство нужных войскам мотоциклов и квадроциклов
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил в интервью «Ведомостям», что российская промышленность работает над выпуском необходимого количества транспортных средств тактического звена повышенной проходимости, остро необходимых в зоне спецоперации. «До начала СВО такие машины на территории России не производились в связи с отсутствием заказа. Характер боевых действий при проведении СВО выявил потребность в таких транспортных средствах. В 2023 г. было принято решение о создании транспортного средства на локализованной в стране агрегатной базе серийных узлов ГАЗ «Соболь 4х4». Оно прошло комплекс испытаний, апробацию в зоне СВО и было сертифицировано. Учитывая простоту, надежность, высокие динамические характеристики, большую грузоподъемность, повышенную проходимость и ремонтопригодность, Минобороны было принято решение о поставках данного транспортного средства в войска», – сказал вице-премьер.
«Большим спросом для решения тактических задач сегодня пользуются мотоциклы и квадроциклы. По ним также определены приоритетные модели и комплектации. Сейчас предприятия промышленности наращивают объемы выпуска, чтобы полностью удовлетворить потребности Минобороны в данной технике», – добавил Мантуров.
На базе агрегатов «Соболя» создан армейский вездеход «Улан-2», успешно испытанный в зоне СВО, говорит источник в Вооруженных силах России. Такие средства – расходный материал на поле боя в условиях СВО и оптимальным был бы их выпуск в количестве нескольких сотен тысяч единиц в год с учетом потерь, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но и выпуск 10 000–20 000 единиц в год уже был бы хорошим показателем, подчеркивает эксперт. В ноябре 2025 г., по данным агентства «Автостат», в России было продано 3689 легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ, в число которых входят и автомобили марки «Соболь».