Крупнейшей банде хакеров из дела Флинта запросили от 6,5 до 18 лет колонии

Крупнейшей банде хакеров из дела Флинта запросили от 6,5 до 18 лет колонииФигуранты, по версии следователей, занимались перепродажей банковских данных россиян и граждан СНГ
Государственный обвинитель в прениях запросил длительные сроки для 26 предполагаемых членов международной хакерской группировки. Как рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса, прокурор потребовал назначить фигурантам наказание от 6,5 до 18 лет лишения свободы. Руководителем и организатором группировки следствие считает бизнесмена Алексея Строганова, более известного под псевдонимом Флинт.
Претензии уголовного характера к Флинту сейчас не только у российских следователей, но и у США.
Членов ОПС обвиняют в хищении данных банковских карт граждан России, СНГ и их последующей перепродаже в интернете. Уголовное дело в 235-м гарнизонном военном суде слушалось почти два года. Слушания проходили в закрытом режиме.
Как было установлено следствием, писали СМИ, группировка действовала с 2014 г. Предположительно, фигуранты занимались взломом компьютерных сетей процессинговых компаний, отелей, супермаркетов и ресторанов с сохраненными в их базах данными о платежных средствах клиентов.
Полученные реквизиты банковских карт члены ОПС, по версии следствия, копировали и затем продавали через организованные подельниками интернет-маркетплейсы. Так, участники группировки создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы – сведения, которые предназначены для записи на магнитные полосы платежных карт, писал РБК.
«Коммерсантъ» писал, что сумма ущерба по уголовному делу может составлять миллионы долларов. Лидеру группировки Строганову, следователи вменили то, что с мая 2014 г. по июль 2017 г. он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений, куда вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежа.
Вину из подсудимых никто не признал.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Защитники отказались давать комментарии по делу до вынесения судом приговора. После прений сторон у фигурантов будет возможность выступить с последним словом, после чего судья Илья Романенков удалится в совещательную комнату.
В прошлом калужский бизнесмен Строганов был осужден. Летом 2006 г. Люблинский суд Москвы признал его виновным в подделке и перепродаже банковских карт Visa и MasterCard за рубеж. Судом было установлено, что он действовал в составе группировки под руководством гражданина Украины Артура Ляшенко. Использование подделок, как сообщали в ЦОС ФСБ, нанесло «значительный ущерб банковским и платежным системам». В начале 2008 г. Строганов вышел по УДО на свободу и стал экспертом в области кибербезопасности. Он занимался защитой банков и госучреждений от хакерских атак. Про Строганова даже снят фильм и написана книга, а в декабре 2019 г. фигурант был награжден почетной грамотой президента «За активную общественную деятельность».
В феврале 2024 г. в США его объявили в международный розыск. Как следует из материалов прокуратуры округа Нью-Джерси, с мая 2007 г. по июль 2017 г. он, по версии американских правоохранительных органов, участвовал в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний и хищения данных дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации их держателей. По данным американского ведомства, участники преступного сообщества собрали сведения, связанные с сотнями миллионов банковских карт и счетов. Для извлечения прибыли Строганов, как утверждается, организовал продажу и перепродажу этих данных, предоставляя посредникам и поставщикам доступ к базам с информацией о сотнях тысяч счетов. Ущерб финансовым учреждениям в США следствие оценивает более чем в $35 млн.
В соответствии с американским законодательством обвинение в сговоре с целью электронного мошенничества предусматривает до 20 лет лишения свободы, в банковском мошенничестве – до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 млн, а кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах влечет обязательное двухлетнее лишение свободы. Вместе со Строгановым американская прокуратура объявила в розыск другого предполагаемого хакера – Тима Стигала, известного как Key. По версии следствия, в период с апреля 2014 г. по март 2016 г. он передавал похищенные данные платежных карт клиентов как минимум трех американских компаний. В сентябре 2024 г. госдеп США предложил $1 млн за сведения о местонахождении Стигала.