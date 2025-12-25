Крупнейшей банде хакеров из дела Флинта запросили от 6,5 до 18 лет колонии

В феврале 2024 г. в США его объявили в международный розыск. Как следует из материалов прокуратуры округа Нью-Джерси, с мая 2007 г. по июль 2017 г. он, по версии американских правоохранительных органов, участвовал в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний и хищения данных дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации их держателей. По данным американского ведомства, участники преступного сообщества собрали сведения, связанные с сотнями миллионов банковских карт и счетов. Для извлечения прибыли Строганов, как утверждается, организовал продажу и перепродажу этих данных, предоставляя посредникам и поставщикам доступ к базам с информацией о сотнях тысяч счетов. Ущерб финансовым учреждениям в США следствие оценивает более чем в $35 млн.