Сергей Удальцов снова осужден

«Дело уфимских марксистов» касается группы студентов и аспирантов из Башкирии, которых ФСБ обвинила в создании террористического сообщества. Следствие утверждало, что участники кружка якобы планировали «вооруженное восстание» и обсуждали методы захвата власти. В 2022 г. были арестованы несколько фигурантов, среди которых Тимур Салихов, Руслан Рахматуллин и Айдар Валитов. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин.

Правозащитники считают процесс политически мотивированным, ссылаясь на то, что доказательства в основном строятся на переписке и экспертных заключениях. По просьбе следствия историк Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий проанализировал материалы дела. Он усмотрел признаки экстремизма в ленинской трактовке революции, интерпретировав ее как призыв к насильственному свержению власти. В декабре суд признал их виновными в организации террористического сообщества и приговорил к срокам от 16 до 22 лет.