Главная / Общество /

Сергей Удальцов снова осужден

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выступила в его защиту в суде
Георгий Недогибченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Координатор «Левого фронта», политик Сергей Удальцов получил новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма, сообщил «Ведомостям» адвокат Дмитрий Аграновский.

Согласно приговору военного суда, политику будет запрещено администрировать интернет-ресурсы сроком на три года. Судебное разбирательство длилось более полугода. Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Удальцова в 2023 г., посвященные делу уфимских марксистов. Он вступился за группу студентов из Башкирии, которых обвинили в создании террористического сообщества.

В прениях известная по многим резонансным делам прокурор Екатерина Фролова заявила, что вина подсудимого полностью доказана совокупностью собранных доказательств, а также подтверждена лингвистической экспертизой ФСБ.

Дело уфимских марксистов

«Дело уфимских марксистов» касается группы студентов и аспирантов из Башкирии, которых ФСБ обвинила в создании террористического сообщества. Следствие утверждало, что участники кружка якобы планировали «вооруженное восстание» и обсуждали методы захвата власти. В 2022 г. были арестованы несколько фигурантов, среди которых Тимур Салихов, Руслан Рахматуллин и Айдар Валитов. В числе обвиняемых оказался и депутат курултая Башкирии Дмитрий Чувилин. 

Правозащитники считают процесс политически мотивированным, ссылаясь на то, что доказательства в основном строятся на переписке и экспертных заключениях. По просьбе следствия историк Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий проанализировал материалы дела. Он усмотрел признаки экстремизма в ленинской трактовке революции, интерпретировав ее как призыв к насильственному свержению власти. В декабре суд признал их виновными в организации террористического сообщества и приговорил к срокам от 16 до 22 лет.

Удальцов вину не признал. По его словам, он исполнял свой гражданский долг, но не призывал к свержению власти или осуществлению террористических действий. В экспертизе Минюста, сделанной по запросу адвокатов, специалисты пришли к выводу, что публикации отражали лишь политическую позицию автора и содержали призыв снять обвинения с марксистов, но не демонстрировали симпатий к терроризму.

Перед прениями сторона защиты провела допрос сторонников и коллег Удальцова. В суде выступила депутат Государственной думы от КПРФ, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что знакома с подсудимым еще с 1996 г. По словам Останиной, Удальцов всегда был ярким политиком и без него «Левый фронт» мог быть сильно радикальнее. Также поддержать Удальцова пришел и другой депутат от КПРФ Денис Парфенов.

Подсудимый пригрозил смертельной голодовкой в случае вынесения обвинительного приговора.

Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее политик уже имел судимость. В 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы по «болотному делу». Срок он отбывал в колонии общего режима и вышел на свободу условно-досрочно в августе 2017 г.

