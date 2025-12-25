Конституционный суд решил проблему «наблюдателей-двойников»Теперь они не смогут работать в разных УИК одновременно
Конституционный суд (КС) поручил внести изменения в порядок действий территориальной избирательной комиссии (ТИК) в случае выявления факта назначения одного и того же наблюдателя на выборах одновременно на нескольких участках. «Ведомости» ознакомились с постановлением суда.
С жалобой в КС дошел Евгений Бобров. Он просил проверить на конституционность п. 9 и п. 9.1 ст. 26, а также п. 4 ст. 30 закона о выборах. Из его жалобы следует, что в 2023 г. на выборах в совет депутатов Богородского муниципального округа (Московская обл.) заявитель с его согласия был назначен наблюдателем от кандидата в участковую избирательную комиссию (УИК) № 3891. В ТИК Ногинска список наблюдателей от кандидата приняли. Но его не допустили на участок из-за того, что фамилии Боброва не было в списке наблюдателей. Недопуск был связан с тем, что Бобров был назначен наблюдателем на другой участок – № 1837 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Московской области. Бобров заявил, что не давал никому своего согласия на назначение в этот в УИК № 1837. В ТИК это объяснили тем, что законодательство не обязывает их заниматься уведомлением кандидатов и наблюдателей о проблемах с назначением.
Как писали ранее «Ведомости», именно в этом и заключается правовая сложность: избирательным законодательством не предусмотрена обязанность ТИК устранять нарушения закона по вопросам назначения наблюдателей, а потому и нет установленной процедуры действия ТИК, сроков и наступающих последствий при назначении одного и того же человека наблюдателем на разные участки.
В жалобе Бобров отметил, что органы госвласти и местного самоуправления, продолжает он, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции).
КС согласился с заявителем и признал норму не соответствующей Конституции. Наивысшая инстанция поручила законодателю принять меры и устранить выявленный пробел. Кроме того, суд ввел временное регулирование до внесения соответствующих изменений. Пока не будут разработаны изменения, при выявлении факта назначения одного наблюдателя в разные комиссии ТИК обязана предложить субъекту, назначившему наблюдателя, внести уточнения и направить их в конкретную комиссию. Если несколько субъектов подтвердят наличие письменного согласия одного лица быть наблюдателем в разных УИК, такому лицу отказывают в осуществлении наблюдения.
По словам электорального эксперта Аркадия Любарева, хоть с такими ситуациями он практически не сталкивался, но была реальная опасность, что возникнет такая технология воспрепятствования наблюдению. Решение КС, считает он, не спасет, если будет сильное желание не пустить кого-либо в наблюдатели, так как его реализация зависит от действий конкретных лиц, включая привлечение к ответственности за подлог, если таковой будет обнаружен.
Это решение КС – из разряда «одно лечим – другое калечим», говорит юрист Олег Захаров. Решая весьма редкую проблему «задвоенных» наблюдателей, назначенных сразу на несколько участков, КС вводит новое уже общее правило для всех – сбор с наблюдателей их письменных согласий, объяснил он. По его мнению, это новая и обременительная для партий и кандидатов процедура, особенно когда речь идет о территориях со множеством населенных пунктов, сложной логистикой и нестабильным интернетом. Якутия, Чукотка, НАО – там сбор согласий со всех наблюдателей даже в электронном виде точно составит проблему на предстоящей госдумской кампании. И даже в регионах ЦФО, например Ярославской области, с учетом рассеянности участков по поселкам, это может быть сложно, уточняет эксперт.
Что касается самих «задвоенных» наблюдателей, то проблема эта явно преувеличена, ее масштаб невелик, соглашается Захаров. «Это местечковая технология, характерная для Московской области: когда в местный избирком попадает список активистов, назначенных наблюдателем от оппозиционной партии, другая партия тут же оперативно назначает их же наблюдателями от себя – но на другие участки. А местный избирком, пользуясь такой путаницей в документах, заворачивает такого «задвоенного» наблюдателя с обоих участков, на которые он назначен, утверждает Захаров. «Это топорный способ блокировки активного наблюдения, и в других регионах он практически не используется, потому что резонанс может сильно ударить по легитимности», – резюмировал юрист.