Конституционный суд решил проблему «наблюдателей-двойников»

С жалобой в КС дошел Евгений Бобров. Он просил проверить на конституционность п. 9 и п. 9.1 ст. 26, а также п. 4 ст. 30 закона о выборах. Из его жалобы следует, что в 2023 г. на выборах в совет депутатов Богородского муниципального округа (Московская обл.) заявитель с его согласия был назначен наблюдателем от кандидата в участковую избирательную комиссию (УИК) № 3891. В ТИК Ногинска список наблюдателей от кандидата приняли. Но его не допустили на участок из-за того, что фамилии Боброва не было в списке наблюдателей. Недопуск был связан с тем, что Бобров был назначен наблюдателем на другой участок – № 1837 – от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Московской области. Бобров заявил, что не давал никому своего согласия на назначение в этот в УИК № 1837. В ТИК это объяснили тем, что законодательство не обязывает их заниматься уведомлением кандидатов и наблюдателей о проблемах с назначением.