Главная / Общество /

Глава СПЧ предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

Фадеев считает, что крупные каналы и блогеры должны нести ответственность, как и журналисты
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил подумать об уравнивании в правах и ответственности для блогеров и Telegram-каналов со СМИ. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей» в ходе пресс-завтрака 24 декабря.

«Может быть, стоит крупные Telegram-каналы приравнять к СМИ. Уже несколько лет назад поднимался вопрос, что, может быть, так надо урегулировать эту ситуацию», – сказал Фадеев. Сейчас, по его словам, эти каналы и блогеры хотят обладать правами журналистов, СМИ, при освещении каких-то массовых мероприятий, но при этом сами нести ответственность не хотят.

Фадеев отметил, что не говорит о запретах. При этом он считает, что блогерам и авторам Telegram-каналов стоило бы собраться и самим договориться о правилах. «Давайте решим, что публиковать сцены реальных убийств – неприлично. Это табу, которое цивилизованное общество вырабатывает для себя само. Публиковать видео расправ – это игра за гранью дозволенного», – заявил он.

Член СПЧ передала Владимиру Путину список на помилование к Новому году

Общество

Как писали «Ведомости», в обсуждении случившейся 16 декабря трагедии в подмосковной школе, где подросток напал на охранника и убил школьника, на первый план вышла не только проблема обеспечения безопасности детей. Постоянная комиссия президентского Совета по правам человека (СПЧ) в информационной сфере потребовала ввести ответственность для блогеров за публикацию «такого жесткого контента».

Видео нападения подростка на учащихся в Одинцове появилось в различных СМИ и соцсетях. На кадрах, снятых девятиклассником до нападения на школу, заметна символика ультраправых организаций, а на шлеме присутствуют антисемитские надписи. «Мы также будем добиваться введения ответственности для блогеров и СМИ за публикацию такого жесткого контента», – говорилось в заявлении комиссии.

