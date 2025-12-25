Глава СПЧ предложил приравнять Telegram-каналы к СМИ

«Может быть, стоит крупные Telegram-каналы приравнять к СМИ. Уже несколько лет назад поднимался вопрос, что, может быть, так надо урегулировать эту ситуацию», – сказал Фадеев. Сейчас, по его словам, эти каналы и блогеры хотят обладать правами журналистов, СМИ, при освещении каких-то массовых мероприятий, но при этом сами нести ответственность не хотят.