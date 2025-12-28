Какие ограничения на празднование Нового года вводят в регионах

В Белгородской области решение о проведении праздничных мероприятий губернатор Вячеслав Гладков отдал на откуп гражданам – он в своем Telegram-канале обратился к жителям с вопросом о том, «нужны ли нам с вами праздники». «Хотел спросить у вас. Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остается. Меры безопасности, которые стараемся предпринимать все четыре года, максимально большие. <...> Большое количество раненых, есть, к сожалению, к большому горю для всех нас, погибшие в приграничье. И мы слышим эти новости очень часто в течение недели», – высказался глава Белгородчины.