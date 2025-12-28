Какие ограничения на празднование Нового года вводят в регионах

Какие ограничения на празднование Нового года вводят в регионахВ ряде субъектов их объясняют «чувством солидарности»
Российские регионы в преддверии Нового года снова один за другим стали отменять или ограничивать праздничные мероприятия (корпоративы, новогодние елки или уличные празднования) в связи с проведением спецоперации или из соображений безопасности, обратили внимание «Ведомости». Ограничения начали ежегодно вводить с 2020 г. в связи с пандемией, а позже – из-за боевых действий.
Чиновники без корпоративов
В Хакасии по распоряжению главы субъекта Валентина Коновалова все корпоративы для чиновников в республике отменены, можно проводить только детские утренники, сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы правительства Константин Новоторженцев.
В Вологодской области есть рекомендации «воздержаться от шумных корпоративов и салютов», сказали «Ведомостям» в правительстве региона. «В прошлые годы в муниципалитетах этим рекомендациям следовали, думаю, и этот год не станет исключением», – добавил собеседник.
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил 8 декабря, что «пока наши сыновья, братья, отцы стоят на передовой, наша главная задача – быть с ними в мыслях и делах, а не в шумных праздниках». Он подчеркнул, что в современных условиях проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами является «неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации».
При этом дети праздника не лишаются – им в регионе должно быть обеспечено проведение елок, и утренников, и ледовых городков. Особое внимание, подчеркнул глава Тувы, будет уделено детям участников спецоперации. Ховалыг также призвал жителей региона провести праздник в кругу близких, а сэкономленные деньги направить на гуманитарную помощь военнослужащим. Он также сообщил, что подобные ограничения установлены в Ставрополье, Башкирии, Крыму, Ленинградской области, Краснодарском крае, Чувашии.
18 декабря аналогичное решение принял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «В текущей ситуации они [корпоративы], как минимум, неуместны и должны быть исключены. Потратьте это время на взаимодействие с нашими волонтерскими организациями, которые помогают собирать гуманитарную помощь, или встретьтесь с участниками спецоперации или их близкими для решения каких-либо вопросов». Его слова приводятся в Telegram-канале регионального правительства.
В Бурятии работникам региональной системы органов исполнительной власти и руководителям администраций районов рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов, «тем самым проявив солидарность с земляками, защищающими интересы страны на передовой», сообщал 16 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
С аналогичным обращением к государственным и муниципальным служащим выступил 8 декабря и глава Башкирии Радий Хабиров: «Пока идет специальная военная операция – не до праздников нам, госслужащим. Я настоятельно прошу всех – и членов правительства, и министерств, никаких особенных корпоративов. Никто не поймет, если мы будем в такое время праздновать».
Посоветовал местным чиновникам воздержаться от шумных корпоративов на Новый год и глава Крыма Сергей Аксенов, о чем он заявил 23 декабря в эфире радиостанции «Спутник в Крыму». «Глобальных ограничений от органов государственной власти не будет. Все ограничения должны быть морального характера. Все должны помнить, что ребята на фронте выполняют боевые задачи и, к сожалению, есть потери», – подчеркнул он.
В регионе действует еще с 2022 г. запрет на использование пиротехники и фейерверков в новогодние праздники.
Праздник с оглядкой
Большинство субъектов ограничивают лишь использование пиротехники. Например, запрет на это по решению регионального оперативного штаба продолжает действовать в Курской области, сообщили «Ведомостям» в администрации региона. «В период новогодних праздников разрешены только бенгальские огни, хлопушки и холодные фонтаны», – уточнили там.
В Воронежской области правительство также ввело запрет на применение пиротехнических изделий на всей территории региона в период новогодних каникул (исключения такие же, как и в Курской области). В трех районах на юго-западе (Россошанском, Ольховатском и Кантемировском) отменены все массовые мероприятия из-за близости с Белгородской областью, которая активно обстреливается.
Кроме того, мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в городе разместят списки мест, где можно укрыться в случае опасности. Также власти запишут звуковые модули с инструкцией, как действовать, – они будут транслироваться каждый час вне зависимости от оперативной ситуации, пишет РИА «Воронеж».
В Белгородской области решение о проведении праздничных мероприятий губернатор Вячеслав Гладков отдал на откуп гражданам – он в своем Telegram-канале обратился к жителям с вопросом о том, «нужны ли нам с вами праздники». «Хотел спросить у вас. Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остается. Меры безопасности, которые стараемся предпринимать все четыре года, максимально большие. <...> Большое количество раненых, есть, к сожалению, к большому горю для всех нас, погибшие в приграничье. И мы слышим эти новости очень часто в течение недели», – высказался глава Белгородчины.
Он также отметил, что «сверхусилия» прилагают муниципалитеты, создавая там, где есть хотя бы небольшая возможность, праздник для детей.
В Брянской области глава региона Александр Богомаз 22 декабря отметил, что праздничные мероприятия «будут проведены с учетом требований безопасности в условиях режима КТО», сказали «Ведомостям» в пресс-службе регионального правительства. При этом в некоторых школах в приграничных муниципалитетах «из соображений безопасности <...> невозможно будет провести традиционную елку».
Не время для салютов
В Санкт-Петербурге не будет традиционного фейерверка в ночь на 1 января «в целях безопасности», сообщил 25 декабря начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин.
23 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об отказе региона от запуска салютов и фейерверков в период новогодних праздников. По словам главы региона, текущее время является неподходящим для проведения пиротехнических шоу.
В Волгоградской области из-за режима повышенной готовности власти отказались проводить массовые гуляния в период новогодних и рождественских праздников, сообщил губернатор Андрей Бочаров 22 декабря на заседании по вопросам обеспечения безопасности в праздничный период. Но все зимние форматы культурно-досуговых, просветительских, спортивных и других видов мероприятий для семейного отдыха будут организованы и проведены, добавил он.
Запрет на использование пиротехники действует в новых регионах (речь идет о запрете на пиротехнику, кроме первого класса, т. е. хлопушек, бенгальских огней, холодных фонтанов). Также он введен помимо описанных регионов в Калужской и Тверской областях, Калмыкии, Пензенской и Орловской областях, писали «Ведомости». Суммарно власти, как минимум, 64 субъектов из 89 не будут проводить салюты в крупных городах, сообщил ТАСС 21 декабря со ссылкой на собственные подсчеты.
По большей части губернаторы регионов, в которых нет непосредственной угрозы обстрелов и атак дронов, просто перестраховываются, ограничивая размах праздничных мероприятий, считает политолог Константин Калачев. «Можно это воспринимать как символический жест поддержки прифронтовых территорий, но это будет только частью правды. Свести риски и угрозы к нулю можно, только отменив новогодние массовые мероприятия и фейерверки», – сказал он «Ведомостям».
По убеждению Калачева, такие действия могут не встретить понимания у части населения: «Новый год – это святое, главный праздник, время надежды на чудо. Даже в самые трудные годы Великой Отечественной войны этот праздник оставался для советских людей светлым символом единства, веры в победу и возвращения к мирной жизни».
В тех регионах, где значительный процент жителей участвуют в спецоперации, или в тех, что сильно затронуты атаками беспилотников, как приграничные территории вроде Крыма, могут быть настроения, что сейчас не время для лишних трат, когда участникам спецоперации то и дело приходится собирать помощь, считает социолог Денис Волков.
В других субъектах подобные ограничения, вероятно, могут быть восприняты с недоумением, ведь установка до сих пор была скорее на продолжение жизни, как будто ничего не происходит, рассуждает он. «Но, конечно, все так или иначе знают, что спецоперация продолжается, и многие, наверное, воспримут это как вынужденную меру. <...> А салют большинство все равно будет по телевизору смотреть – за праздничным столом», – резюмировал эксперт.