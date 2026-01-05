Сквозь плоть и время: как один эксперимент перевернул представление о диагностике

В 2017 г. на картине Иоганна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» исследователи смогли обнаружить с помощью рентгена на месте стены закрашенное изображение Купидона. А под слоем краски «Моны Лизы» Леонардо да Винчи в 2016 г. нашли еще два самостоятельных портрета, которые отличаются от известного нам. Ученые предполагают, что одно из них может быть лицом настоящей натурщицы, хотя другие считают, что это лишь этапы работы знаменитого художника.