В России стали меньше красть

В России стали меньше крастьПо статистике Верховного суда, количество соответствующих уголовных дел снизилось более чем на 10%
Количество уголовных дел о кражах, зарегистрированных в российских судах, заметно сократилось, следует из данных статистики судебного департамента Верховного суда с которой ознакомились «Ведомости». За весь 2024 г. в суды было передано 160 200 дел по ст. 158 УК РФ. За 11 месяцев 2025 г. в суды поступило 128 700 дел. За аналогичный период 2024 г. – 140 000. Снижение составило более 11%.
Одновременно снизилась и нагрузка на суды по нерассмотренным делам. Остаток неоконченных дел о кражах на начало 2025 г. составлял 29 600, тогда как годом ранее – 33 800. Похожие тенденции прослеживаются и по мелким хищениям (ст. 158.1 УК РФ). За 11 месяцев 2025 г. в суды поступило 4400 таких дел, тогда как за весь 2024 г. – 7500.
В конце ноября МВД отчитывалось, что за январь – октябрь 2025 г. количество зарегистрированных краж в стране сократилось на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе квартирных – более чем на 27%, а уличных – на 21%.
Криминологи могут установить корреляцию между внешними факторами и количеством хищений в различных формах, поясняет вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. По его словам, самое распространенное мнение, доказанное на цифрах, заключается в том, что чем лучше экономическое состояние в стране, тем меньшее количество хищений фиксируется правоохранительных органами.
«Но современный исторический период характеризуется множеством факторов, оказывающих влияние на количественное и качественное состояние преступности», – говорит он. Помимо того что последнее десятилетие отметилось стабильным общим снижением преступности, изменилась его качественная характеристика, продолжает Рубинштейн.
По его словам, так называемые «контактные» преступления, к которым относятся все формы хищений (за исключением мошенничеств с криптоактивами), происходят все реже. Здесь нет заслуги правоохранителей, утверждает адвокат. Нет оснований говорить о массовом изменении подхода правоприменителей к квалификации преступлений, так как за последний год не было каких-либо прецедентов для этого, поясняет он.
Чтобы осудить лицо за мелкое хищение, нужно чтобы виновный был ранее привлечен к административной ответственности, напоминает адвокат BGP Litigation Денис Саушкин. По его словам, можно предположить, что снижение количества привлеченных за мелкие хищения связано с порядком учета подобных правонарушений.
Основной стратегией защиты в данной ситуации является оценка похищенного, утверждает он. Когда предметом хищения является новое имущество, достаточно понятно, как его оценить, поясняет Саушкин. Но часто похищают не новое и тогда нужно проводить оценку, подходы которой могут дать при разных методиках разную стоимость имущества, утверждает он.
По статистике ВС, количество оправдательных приговоров стабильно составляет десятые доли процента, продолжает адвокат. По его мнению, вряд ли можно говорить о том, что к обычным кражам изменилось отношение. Методики расследования данной категории дел давно выработаны, суды также довольно инертны в своих подходах при исследовании и оценке доказательств, говорит он. «А что касается исследований различных версий, то защите нужно всегда предоставлять все имеющиеся доказательства в подтверждение заявляемой позиции», – резюмировал Саушкин.