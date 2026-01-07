В России стали меньше красть

По статистике ВС, количество оправдательных приговоров стабильно составляет десятые доли процента, продолжает адвокат. По его мнению, вряд ли можно говорить о том, что к обычным кражам изменилось отношение. Методики расследования данной категории дел давно выработаны, суды также довольно инертны в своих подходах при исследовании и оценке доказательств, говорит он. «А что касается исследований различных версий, то защите нужно всегда предоставлять все имеющиеся доказательства в подтверждение заявляемой позиции», – резюмировал Саушкин.