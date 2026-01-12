Число уголовников-рецидивистов стало на треть меньше

Число уголовников-рецидивистов стало на треть меньшеЭксперты связывают это с общим снижением уровня преступности в России
Количество уголовных дел, где осужденные остаются с ранее не погашенной судимостью, снизилось. За 11 месяцев 2025 г. суды рассмотрели 108 500 дел, по которым обвиняемые ранее уже были судимы и не погасили судимость. Для сравнения: за весь 2024 год таких дел было почти 165 000, следует из данных судебного департамента при Верховном суде.
Таким образом, даже с учетом того что данные за 2025 г. охватывают неполный период, объем дел в отношении рецидивистов сократился более чем на 50 000, или почти на треть. Снижение отражается и в общей структуре судимости: всё меньшая часть уголовных дел связана с лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности.
Не стоит искать глубокие причины снижения рецидивной преступности в кардинальных изменениях деятельности правоохранительной системы и судов, утверждает вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян. По его словам, за последние несколько лет значительно сократилось количество как преступлений, так и осужденных. Вместе с тем спецоперация привлекла в том числе активную часть мужского населения, поясняет Гаспарян.
При признании рецидива не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, т. е. такие, за которые не может быть назначено наказание свыше трех лет лишения свободы, напоминает доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк. Это, например, побои или угроза убийством.
Это тенденция
Не учитываются также судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, погашенные или снятые в установленном порядке.
По словам Плахотнюка, традиционно большим потенциалом рецидива обладают уличные преступления: кражи, грабежи, разбои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По этим категориям статистика дает устойчивое снижение, утверждает он.
Весной 2025 г. президент Владимир Путин отмечал, что в России стала улучшаться раскрываемость ряда преступлений, включая убийства, разбойные нападения и квартирные кражи. По его словам, в стране «практически» сокращается число рецидивов среди преступников, получивших наказание.
Кроме того, по мнению Плахотнюка, на судейскую статистику по рецидивам влияют специальные основания погашения судимости, освобождения от уголовной ответственности и от наказания, связанные с мобилизацией и подписанием контрактов, а также акты о помиловании, изданные президентом в пределах его исключительных полномочий.
В то же время растет беловоротничковая преступность – мошенничества, преступления коррупционной направленности и проч., напоминает эксперт. По его словам, такие преступления требуют тщательной подготовки и интеллектуальных усилий, а наказание включает в себя серьезные экономические санкции и дисквалификации, что практически исключает рецидив: на это у преступника нет уже ни организационных, ни финансовых возможностей.