Число уголовников-рецидивистов стало на треть меньше

Это тенденция

В 2024 г. количество осужденных с непогашенной судимостью сократилось на 14,5% – с 207 500 человек в 2023 г. до 177 000, писали «Ведомости». По данным судов, снизилось и число рецидивистов, приговоренных к реальному лишению свободы: 89 600 в 2024 г. против 106 400 годом ранее. Суды стали реже применять к рецидивистам и условное лишение свободы. В 2024 г. такой вид наказания назначался 33 700 раз, тогда как в 2023 г. – 46 500, т. е. количество условно осужденных рецидивистов сократилось почти на 30%.