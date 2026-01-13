МВД упростит порядок привлечения пьяных водителей к ответственности

МВД упростит порядок привлечения пьяных водителей к ответственностиКабмин одобрил инициативу об оптимизации составления протоколов на нетрезвых водителей
Министерство внутренних дел подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) по сокращению количества составляемых протоколов в отношении нетрезвых водителей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенную инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Сейчас при выявлении водителя транспортного средства (ТС) с признаками опьянения необходимо составить до пяти процессуальных документов. Только в 2024 г. за нетрезвое вождение и за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования возбуждено 403 500 дел об административных правонарушениях.
По мнению МВД, составление протокола об отстранении от управления ТС в ряде случаев, к примеру, является избыточным. На подобные действия может уходить до 5 минут.
Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, правительство одобрило законопроект, который меняет порядок отстранения от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии опьянения за рулем. В настоящее время в соответствии с положениями КоАПа инспектору ГИБДД приходится составлять ряд документов, которые, по сути, дублируют друг друга, а их заполнение отвлекает инспекторов от выполнения других, прямых, обязанностей.
«Законопроектом предлагается либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо ставить отметку об отстранении в акте освидетельствования [ТС], протоколе о направлении на медицинское освидетельствование, протоколе о задержании ТС, протоколе об административном правонарушении, определении о возбуждении дела или постановлении по делу. Аналогично следует поступать со сведениями о задержании ТС», – разъяснил он.
Было бы целесообразно более четко определить процедуру самоотстранения от управления ТС, говорит капитан полиции в отставке, автор проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Важно конкретизировать, что именно подразумевается под этим понятием. Например, необходимо указать, что после отстранения водитель не имеет права находиться за рулем или выполнять какие-либо другие действия, связанные с управлением автомобилем, продолжает он.
Четкое прописывание этих правил в КоАПе принесло бы гораздо больше пользы и способствовало бы лучшему пониманию этой процедуры как водителями, так и правоохранительными органами, подытожил Ильинов. То, что вместо составления протокола об отстранении можно будет сделать отметку в других документах, не должно привести к нарушению прав граждан, но упростит работу ГАИ, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.
По словам автоюриста Льва Воропаева, если МВД хочет убрать протокол о задержании ТС, надо предусмотреть соответствующие процессуальные гарантии водителю, автомобиль которого будет задержан, чтобы впоследствии тот смог доказать, что повреждения были получены в результате перемещения либо хранения машины.
С точки зрения процессуальной экономии предложенная МВД мера обоснованна, поскольку отстранение от управления не является самостоятельным видом ответственности, носит обеспечительный характер, почти всегда сопровождает иные процессуальные действия, говорит юрист Евгения Безмаленко. «Ключевой риск – превращение упрощения процедуры в фактическое ослабление защиты прав привлекаемых лиц», – сказала она.
С учетом количества составляемых процессуальных документов можно сэкономить примерно 33 600 рабочих часов в год, а также сократить финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции, отмечают авторы инициативы.