Что известно о массовой гибели новорожденных в Новокузнецке

Что известно о массовой гибели новорожденных в НовокузнецкеЗа новогодние праздники в роддоме скончались девять младенцев
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил массовую гибель младенцев в одном из новокузнецких роддомов. По его словам, в настоящее время ведется разбирательство, на место выезжала комиссия ведомства для оценки и, при необходимости, предотвращения ситуации.
«После того как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию», – сказал министр.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, за период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Ранее агентство писало о шести погибших новорожденных. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова, который был закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания.
Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении. Мероприятие проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований законодательства в сфере здравоохранения и защиты прав несовершеннолетних. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Прокуратура также поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами на основании опубликованной в СМИ информации.
СК РФ по Кузбассу возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)
Власти региона перераспределили поток рожениц в действующий акушерский стационар №2, так как в Новокузнецке, где проживает более 500 000 человек, функционируют два роддома при городской больнице.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от должности главврача больницы. «В Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», – написал Середюк в Telegram.
По данным Telegram-канала Shot, некоторые родители сообщают об острой нехватке персонала в роддоме. Отмечается, что это якобы могло послужить причиной массовой гибели младенцев.