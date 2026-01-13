Что известно о массовой гибели новорожденных в Новокузнецке

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, за период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Ранее агентство писало о шести погибших новорожденных. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова, который был закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания.