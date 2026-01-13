Главврача больницы в Кемеровской области отстранили после гибели младенцев

В следственном отделе по Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу организовали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Власти региона перераспределили поток рожениц в действующий акушерский стационар №2, так как в Новокузнецке, где проживает более 500 000 человек, функционируют два роддома при городской больнице.