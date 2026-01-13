Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Главврача больницы в Кемеровской области отстранили после гибели младенцев

Ведомости

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил от должности главного врача городской клинической больницы №1 Новокузнецка Виталия Хераскова. Такое решение принято в связи с массовой гибелью новорожденных в роддоме медучреждения. Об этом глава Кузбасса сообщил в своем Telegram-канале.

Середюк уточнил, что уже дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову. Сейчас, по словам главы региона, в больнице организована проверка профильными ведомствами.

За период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев. Инцидент произошел в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г.П. Курбатова, который был закрыт на карантин из-за вспышки респираторного заболевания.

В следственном отделе по Новокузнецку СУ СК РФ по Кузбассу организовали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Власти региона перераспределили поток рожениц в действующий акушерский стационар №2, так как в Новокузнецке, где проживает более 500 000 человек, функционируют два роддома при городской больнице.

Читайте также:Что известно о массовой гибели новорожденных в Новокузнецке
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте