Пока не все официальные ведомства ушли из Telegram в Max

Пока не все официальные ведомства ушли из Telegram в MaxЧаще всего публикации дублируются в обоих мессенджерах
Ряд региональных управлений МЧС, объявивших в начале января 2026 г. о прекращении работы своих Telegram-каналов в связи с окончательным «переездом» в национальный мессенджер Max, затем вернулись в привычный сервис. Возобновили работу в Telegram, в частности, управления по Дагестану, Свердловской и Оренбургской областям.
«Несколько дней назад мы прощались с вами в этом канале, но... жизнь вносит свои коррективы! Рады сообщить, что Telegram-канал Главного управления МЧС России по Свердловской области возобновляет работу!» – говорится в сообщении ведомства от 13 января. В конце поста рекомендовано подписаться на МЧС России в Max и VK.
Призыв подписываться на каналы региональных отделений МЧС России в Max ведомство опубликовало в своем Telegram-канале 31 декабря 2025 г., затем канал не обновлялся более недели. 9 января 2026 г. МЧС опубликовало пост с заголовком: «Не теряй нас – мы в Max». Затем ведомство продолжило публиковать информацию о происшествиях, но в усеченном виде: за подробностями предлагалось переходить в национальный мессенджер. 13 января МЧС в Telegram-канале разместило поздравление главы ведомства с Днем российской печати, после чего ведомство вернулось к публикации сведений о ЧП и корпоративных сообщений в формате «заголовок + лид, подробности – в Max».
МЧС России одним из первых федеральных органов исполнительной власти подключилось к отечественному многофункциональному сервису обмена информацией на базе Мax, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. «В настоящее время на постоянной основе переход в национальный мессенджер организован территориальными органами МЧС России во всех федеральных округах. Территориальными подразделениями МЧС России продолжается ведение Telegram-каналов. В частности, посредством него подписчиков приглашают присоединиться к каналу в национальном мессенджере Мax», – уточнил он.
Сколько пользователей и каналов в Max
Большинство федеральных и региональных ведомств, а также официальных лиц продолжают вести Telegram-каналы параллельно с каналами в Max. Единственным широко известным случаем отказа от Telegram является кейс губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В сентябре 2025 г. он удалил свой Telegram-канал более чем со 100 000 подписчиков после попыток заступиться за главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину во время ее конфликта с певцом Егором Кридом. Глава региона одновременно с этим создал канал в Max.
В постах многих губернаторов в Telegram публикуются ссылки на их каналы в Max. «Ведомости» направили запрос в Max.
Большинство органов власти сейчас присутствуют не в одной соцсети, а сразу в двух или трех, отмечает заместитель генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрей Цепелев. «Это норма, в том числе и для экстренных служб, так проще охватить всю целевую аудиторию. Мax в плане госпабликов растет очень быстро. Мы видим около 100 000 каналов с общим количеством подписчиков 9 млн», – сказал он «Ведомостям».
По словам Цепелева, в первую очередь это администрации регионов, городов, министерства, школы. «Центры управления регионом (ЦУРы), филиалы «Диалог регионов», помогают выстроить работу в Мax госучреждениям. Это часть цифрового суверенитета, о котором говорил президент на прямой линии», – добавил он.
Есть примеры из регионов, где диалог жителей с различными органами власти в мессенджере Max более востребован, чем на других площадках, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы «Диалог регионов». Госпаблик управления образования администрации Пятигорска с 8821 подписчиком, который появился 20 ноября 2025 г., уже обогнал свои страницы по количеству подписчиков в VK (1658) и Telegram (8727).
Аналогичная ситуация у канала МФЦ Сальского района Ростовской области в Max, который был создан 3 декабря 2025 г. На него подписаны уже 2646 человек, в то время как в VK – 422, в Telegram – 304. На канал Регионального центра оценки качества в Саратовской области только за первую неделю работы подписались 1439 человек.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что саботирование Max все больше напоминает графу «Против всех».