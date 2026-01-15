Пока не все официальные ведомства ушли из Telegram в Max

Призыв подписываться на каналы региональных отделений МЧС России в Max ведомство опубликовало в своем Telegram-канале 31 декабря 2025 г., затем канал не обновлялся более недели. 9 января 2026 г. МЧС опубликовало пост с заголовком: «Не теряй нас – мы в Max». Затем ведомство продолжило публиковать информацию о происшествиях, но в усеченном виде: за подробностями предлагалось переходить в национальный мессенджер. 13 января МЧС в Telegram-канале разместило поздравление главы ведомства с Днем российской печати, после чего ведомство вернулось к публикации сведений о ЧП и корпоративных сообщений в формате «заголовок + лид, подробности – в Max».