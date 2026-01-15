Газета
Главная / Общество /

Руководству роддома в Кемеровской области грозит до семи лет лишения свободы

После массовой гибели новорожденных в регионе проверят все родильные отделения
Анна Киселева
Ярослав Беляев / ТАСС
Ярослав Беляев / ТАСС

По уголовному делу о гибели девяти младенцев в новогодние каникулы в Кемеровской области 14 января задержали главного врача и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, в зависимости от роли каждого главврач и и. о. заведующего реанимационным отделением подозреваются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По ч. 3 ст. 109 УК РФ грозит до четырех лет колонии, по ч. 3 ст. 293 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

После того как акушерский стационар № 1 (роддом № 1) приостановил госпитализацию пациенток, как говорится на сайте НГКБ, на время карантина «из-за превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией», 13 января стало известно о массовой гибели новорожденных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

В тот же день прокуратура Кемеровской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора организовала проверку исполнения законодательства о здравоохранении, а СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк отстранил от должности главврача НГКБ Виталия Хераскова на время проверки.

Как полагает следствие, с 4 по 12 января 2026 г. девять новорожденных скончались из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей в Новокузнецком роддоме № 1, заявила Петренко. Все погибшие дети родились с 1 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г.

В свою очередь, в опубликованном региональным минздравом сообщении говорится, что всем детям была оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями. С 1 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. в роддоме № 1 в отделении реанимации и интенсивной терапии проходили лечение 32 ребенка. Из них 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии. У всех была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция, в том числе у одного – первичный иммунодефицит, сказано в сообщении местного минздрава. Еще четверо младенцев остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии, а четверо были переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского.

Впрочем, статистика может отличаться от реального числа внутрибольничных заражений у младенцев в сторону занижения, так как часть таких случаев оформляют как внутриутробные инфекции. Об этом сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на информационный бюллетень за 2022 г. референс-центра по мониторингу за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это может быть связано в том числе с отсутствием четких диагностических критериев внутриутробных инфекций и с проблемами с микробиологическими исследованиями у матери и ребенка, сказано в бюллетене. Например, в 2015 г. на один случай внутрибольничной инфекции приходилось около восьми внутриутробных, а в 2024 г. – уже 16 случаев.

14 января в регионе прошло совещание комиссии по оценке работы службы родовспоможения, которую возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. В составе комиссии – специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Они изучают истории болезней, организацию оказания медпомощи беременным женщинам и новорожденным. Как пообещала Самойлова, комиссия проведет разбор всех случаев в новокузнецком роддоме. В тот же день в кемеровском минздраве заявили, что у медицинского персонала роддома не выявили инфекционных заболеваний. Нет их признаков и у выписанных женщин и их детей. Впрочем, как сообщил «РИА Новости» сотрудник новокузнецкого роддома № 1, «в связи с происходящим здесь [в медучреждении] заменили персонал».

«Ранее на врачей этого роддома уже поступали жалобы пациенток, в том числе на причинение увечий и смерти младенцев в процессе родовой деятельности, унизительное обращение и отсутствие квалифицированного персонала. За два года руководству роддома направлено 170 предостережений», – сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее заявление опубликовано на сайте КПРФ.

Следователи, как сообщила помощник руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Кристина Иванова, проверят информацию СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в роддоме № 1 Новокузнецка в 2018, 2021 и 2024 гг. По ее словам, одной из женщин из-за некачественного оказания помощи были причинены тяжкие последствия для здоровья и смерть ее новорожденного ребенка, еще у двух наступила внутриутробная смерть плода.

В 2025 г. в НГКБ № 1 Росздравнадзор и Роспотребнадзор провели шесть и пять профилактических мероприятий. В 2024 г. обе службы организовали три и 11 таких мероприятий, также каждое ведомство устроило по одной внеплановой проверке. За последние четыре года не было выявлено ни одного нарушения. Тогда как в 2021 г. Росздравнадзор нашел одно нарушение, а Роспотребнадзор – 25. Среди них следующие: нарушение сроков использования медизделий, использование стерилизационных коробков с незакрепленными фильтрами, что «не исключает попадание воздуха внутрь в процессе хранения и вторичной контаминации микроорганизмами», следует из материалов проверки. Во многих помещениях была зафиксирована отпавшая плитка, на лестничных пролетах «бежит кровля», а на штукатурном слое имеется грибок. Также в роддоме использовалась мебель с дефектами и повреждениями, покрытие которой не устойчиво к уборке влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами, говорится в материалах. А в межоперационной и клинической лаборатории были заклеены вентиляционные решетки.

Случаи массовой гибели новорожденных в России

Общество

По словам Останиной, в роддом также должны были закупить новое оборудование, на приобретение которого в 2025 г. было выделено более 50 млн руб., но по-прежнему используется старая техника. «Все это никак не соответствует тому курсу на новую стратегию демографической политики, который сегодня наметил президент», – заключила она. По мнению депутата, эта трагедия должна всколыхнуть всю страну: «Речь идет не только об этом роддоме, речь идет о необходимости проверки всей системы здравоохранения».

Как заявил 15 января в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области, до 9 февраля в регионе проверят все роддома. Всего в субъекте работают 12 родильных отделений и два перинатальных центра. 

Младенческая смертность (детей до года) является одним из показателей, которые характеризуют состояние здоровья населения (наряду с материнской смертностью и смертностью в трудоспособном возрасте и т. д.). За последние 10 лет младенческая смертность в России снизилась более чем вдвое, сообщал 8 декабря 2025 г. в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня показатель младенческой смертности у нас самый низкий за всю историю. Он составляет в пределах 3,5 промилле», – рассказывал министр на открытии «Российской недели здравоохранения – 2025» в декабре. Мурашко также пояснил ТАСС, что показатель младенческой смертности свидетельствует о том, что предпринимаемые сегодня в стране меры эффективны.

