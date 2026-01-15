Руководству роддома в Кемеровской области грозит до семи лет лишения свободы

В 2025 г. в НГКБ № 1 Росздравнадзор и Роспотребнадзор провели шесть и пять профилактических мероприятий. В 2024 г. обе службы организовали три и 11 таких мероприятий, также каждое ведомство устроило по одной внеплановой проверке. За последние четыре года не было выявлено ни одного нарушения. Тогда как в 2021 г. Росздравнадзор нашел одно нарушение, а Роспотребнадзор – 25. Среди них следующие: нарушение сроков использования медизделий, использование стерилизационных коробков с незакрепленными фильтрами, что «не исключает попадание воздуха внутрь в процессе хранения и вторичной контаминации микроорганизмами», следует из материалов проверки. Во многих помещениях была зафиксирована отпавшая плитка, на лестничных пролетах «бежит кровля», а на штукатурном слое имеется грибок. Также в роддоме использовалась мебель с дефектами и повреждениями, покрытие которой не устойчиво к уборке влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами, говорится в материалах. А в межоперационной и клинической лаборатории были заклеены вентиляционные решетки.