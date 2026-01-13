Случаи массовой гибели новорожденных в России

Случаи массовой гибели новорожденных в РоссииТрагедии, подобные новокузнецкой, случались в январские каникулы и прежде
В новогодние праздники в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Минздрав Кемеровской области подтвердил факт массовой гибели новорожденных, а региональный СК возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Аналогичные трагедии случались в России и прежде – тоже в период январских выходных. Подробнее о них – в справке «Ведомостей».
2004 г. Роддом в Свердловской области
В конце декабря 2003 г. – начале января 2004 г. в роддоме Краснотурьинска Свердловской области случилась вспышка гнойно-септической инфекции. Ей заразились 13 новорожденных, шесть из них в результате погибли, причем, как отмечали СМИ, врачи объявили о произошедшем только после смерти пятого ребенка. Впоследствии вызвавшие болезнь бактерии обнаружили на медицинском оборудовании и инструментах, а также на руках медперсонала. В декабре 2005 г. главврач роддома была приговорена к двум годам лишения свободы за халатность, еще трое сотрудниц отделались условными сроками.
2012 г. Детская больница в Нальчике
19 января 2012 г. «Газета Юга» выпустила статью о смерти восьми новорожденных детей за первые десять дней года в республиканской детской клинической больнице Нальчика. Уже 21 января СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, отметив, что семь из них находились на аппаратном дыхании, а глава регионального минздрава был отстранен от должности на время расследования. Родители погибших детей рассказывали, что смерть новорожденных могла произойти из-за отключения электричества 6 января. Следствие длилось почти три года, была проведена эксгумация тел погибших. Первоначально обвинения были предъявлены четырем сотрудникам больницы, но до реальных приговоров дело так и не дошло.
2016 г. Перинатальный центр в Орле
В период с 3 по 18 января 2016 г. в Орловском перинатальном центре были зафиксированы восемь фактов смертей новорожденных, 19 января было возбуждено уголовное дело. Уже в феврале, после вскрытия, сообщалось, что причиной смертей стали три группы патологий: сердечно-легочная недостаточность, дыхательная недостаточность и отек мозга. Также было принято решение о присоединении учреждения к Научно-клиническому многопрофильному центру медицинской помощи им. З.И. Круглой, центр возобновил работу в апреле.