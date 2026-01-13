Случаи массовой гибели новорожденных в России

19 января 2012 г. «Газета Юга» выпустила статью о смерти восьми новорожденных детей за первые десять дней года в республиканской детской клинической больнице Нальчика. Уже 21 января СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, отметив, что семь из них находились на аппаратном дыхании, а глава регионального минздрава был отстранен от должности на время расследования. Родители погибших детей рассказывали, что смерть новорожденных могла произойти из-за отключения электричества 6 января. Следствие длилось почти три года, была проведена эксгумация тел погибших. Первоначально обвинения были предъявлены четырем сотрудникам больницы, но до реальных приговоров дело так и не дошло.