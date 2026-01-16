Из 10 крупнейших президентских грантов два получили структуры РПЦ

Из 10 крупнейших президентских грантов два получили структуры РПЦОни направят гранты на помощь жителям, пострадавшим в ходе военных действий, и семьям, где есть дети с инвалидностью
Крупнейший президентский грант получила Центральная клиническая больница Святителя Алексия Московской патриархии. Грант размером в 43 млн руб. выделен на проект «Впереди жизнь!» на помощь жителям, пострадавшим в ходе военных действий в зоне спецоперации. «Ведомости» проанализировали, на какие проекты было выделено наибольшее финансирование Фондом президентских грантов в ходе первого конкурса 2026 г.
Проект предполагает оказание специализированной помощи пострадавшим в Москве, протезирование и реабилитацию в центрах в Жуковском и Горловке и организацию работы добровольцев-сестер по уходу в прифронтовых лечебных учреждениях. Софинансирование проекта, который привлечет сама организация, – 58 млн руб.
Второй грант получил Отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Его размер на проект «Профессионалы рядом 2.0» 30 млн руб. – занимает 10-ю строчку по объему полученного финансирования по итогам конкурса. Инициатива направлена на оказание помощи православным НКО, которые занимаются поддержкой семей, где есть дети с инвалидностью.
Кроме того в десятке самых больших грантов – «Банк еды «Русь» с проектом развития сети «банков еды», «Справедливая помощь доктора Лизы» на проект «Сила милосердия доктора Лизы» и Центр поиска пропавших людей на подготовку добровольцев-поисковиков. Каждая из организаций получила почти 40 млн руб.
Необходимость создания «банков еды» организация «Русь» мотивирует решением «социальных и экологических проблем», в итоге «продуктовой помощью» планируется охватить не менее 15 000 нуждающихся семей. Проект «Сила милосердия доктора Лизы» предполагает помощь тяжелобольными раненым детям во время лечения и восстановления после получения ранений и мирно-взрывных травм. Проект по подготовке добровольцев-поисковиков направлен на увеличение в регионах числа тех, кто будет искать пропавших людей.
Среди других крупных грантополучателей фонд «Тотальный диктант» на программу по продвижению русского языка и культуры России за рубежом (38 млн руб.), Центр лечебной педагогики – на проект помощи детям и взрослым с психическими расстройствами (33 млн руб.), фонд «Феникс» – на создание мобильного дома милосердия для оказания паллиативной помощи (33 млн руб.), Фонд стратегических инициатив «Музея Победы» – на акцию «Диктант Победы» (33 млн руб.) и фонд «Старость в радость» – на помощь пожилым людям (30 млн руб.).
Итоги конкурса президентских грантов на заседании координационного комитета 15 января подвел первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Победителями стали 1469 некоммерческих организаций, которые получат 4,9 млрд руб. по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 г. Средний размер гранта составил 3,3 млн руб., среди регионов, где больше всего победителей, – Санкт-Петербург, Нижегородская и Челябинская области. Прием проектов на второй конкурс стартует 2 февраля и продлится до 16 марта.
Фонды, получившие гранты, довольно известные, у них давняя история получения грантов, говорит политолог Алексей Макаркин: «Что касается грантов структурам РПЦ, то они идут все же не на конфессиональные проекты, а на гуманитарные». Сейчас число жертвователей-граждан уменьшается, даже если пожертвования остаются, то это уже меньший уровень, а крупный бизнес финансирует свои благотворительные проекты, рассуждает Макаркин. «Поэтому роль государства в поддержке благотворителей увеличивается. У крупных фондов с хорошей репутацией выстроены отношения с государством, которое через них реализует свою поддержку зачастую в тех сферах, где не помогает напрямую», – полагает он.