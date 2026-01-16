Из 10 крупнейших президентских грантов два получили структуры РПЦ

Фонды, получившие гранты, довольно известные, у них давняя история получения грантов, говорит политолог Алексей Макаркин: «Что касается грантов структурам РПЦ, то они идут все же не на конфессиональные проекты, а на гуманитарные». Сейчас число жертвователей-граждан уменьшается, даже если пожертвования остаются, то это уже меньший уровень, а крупный бизнес финансирует свои благотворительные проекты, рассуждает Макаркин. «Поэтому роль государства в поддержке благотворителей увеличивается. У крупных фондов с хорошей репутацией выстроены отношения с государством, которое через них реализует свою поддержку зачастую в тех сферах, где не помогает напрямую», – полагает он.