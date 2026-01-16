В Минприроды предложили менять границы заповедников ради оборонных объектов

Эксперт по ООПТ НКО «Земля касается каждого» Михаил Крейдлин отметил, что состав комиссии по обеспечению охраны ООПТ законопроектом не определен, т. е. туда могут войти любые лица, в том числе заинтересованные в исключении из ООПТ участков, опасается он. Если закон будет принят, общество потеряет систему ООПТ, считает профессор кафедры геофизических методов поисков и разведки КубГУ Светлана Литвинская. Она прогнозирует особенно тяжелую ситуацию в регионах, когда главы субъектов получат больше полномочий в области ООПТ. К тому же будет сложно уследить за всем, что происходит на территории всей страны, добавил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).