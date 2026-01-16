В Минприроды предложили менять границы заповедников ради оборонных объектов

В Минприроды предложили менять границы заповедников ради оборонных объектовЭкологи призвали снять с рассмотрения проект, позволяющий также размещать на ООПТ дороги и организовывать туризм
На нулевых чтениях в Общественной палате РФ ученые, экологи и депутаты раскритиковали законопроект, позволяющий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.) для строительства оборонных объектов. Инициатива также расширяет полномочия губернаторов, разрешая им размещать в границах ООПТ объекты регионального значения. Эксперты выступили против принятия документа в текущем виде. Всего в дискуссии участвовало порядка 100 человек.
Законопроект разработало Минприроды. Он предполагает поправки в закон об ООПТ, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, о госрегистрации недвижимости, об экологической экспертизе и др. Проект был внесен в Госдуму 12 декабря 2025 г.
Согласно тексту проекта, на участках, не затрагивающих естественные экосистемы, будет разрешено осуществлять некоторые виды деятельности – например, организовывать туризм и обеспечивать жизнедеятельность местных жителей. Также допускается строительство капитальных и некапитальных сооружений, которые необходимы для обороны страны и безопасности государства. Кроме того, проект позволяет размещать на ООПТ объекты федерального значения (например, автодороги, линии связи), если нет других вариантов их размещения.
В субъектах на ООПТ смогут размещать объекты и регионального, и госзначения. Для этого потребуется согласование со специальной комиссией. В нее войдут депутаты и сенаторы, представители правительства РФ, администрации президента и силовики.
Если обеспечивать оборону и безопасность страны, а также размещать объекты госзначения, сохраняя земли и водные объекты в составе ООПТ, не удастся, законопроектом предусмотрена возможность изменения границ ООПТ. Помимо этого по инициативе президента или правительства можно будет исключить земли и водные объекты из состава ООПТ после полной и необратимой утраты ими особого природоохранного значения в результате ЧС. В субъектах инициатором изменения границ ООПТ для возведения объектов регионального значения будет губернатор.
Как сказано в пояснительной записке, в проекте предусмотрены меры, исключающие или минимизирующие ущерб природным комплексам и объектам, для сохранения которых создавалась ООПТ. Например, организация, разместившая объект госзначения на охраняемой природной территории, будет уплачивать ежегодный сбор на обеспечение ООПТ. Но для экспертов, собравшихся в Общественной палате, эти меры, судя по всему, оказались неубедительными.
Что такое ООПТ
Один из авторов принятого в 1995 г. изначального закона об ООПТ – заслуженный эколог РФ Тамара Злотникова заявила, что инициативу хотят принять в интересах малого и среднего бизнеса. По ее подсчетам, с 1995 г. было принято более 40 инициатив, которые вносили изменения в первоначальную версию закона и носили «агрессивный характер». Она заявила, что опасен синергетический эффект экологического вреда от недавно принятых нововведений. По ее словам, сейчас в Госдуме собирают подписи, чтобы обратиться в Конституционный суд для рассмотрения обоснованности принятия закона о рубках на Байкале.
Эксперт по ООПТ НКО «Земля касается каждого» Михаил Крейдлин отметил, что состав комиссии по обеспечению охраны ООПТ законопроектом не определен, т. е. туда могут войти любые лица, в том числе заинтересованные в исключении из ООПТ участков, опасается он. Если закон будет принят, общество потеряет систему ООПТ, считает профессор кафедры геофизических методов поисков и разведки КубГУ Светлана Литвинская. Она прогнозирует особенно тяжелую ситуацию в регионах, когда главы субъектов получат больше полномочий в области ООПТ. К тому же будет сложно уследить за всем, что происходит на территории всей страны, добавил зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).
Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Фатимат Темботова заявила, что в селе Эльбрус из-за освоения ООПТ подрываются устои горной территории. Заместитель гендиректора по научной работе Кольского научного центра РАН Евгений Боровичев также отметил, что законопроект содержит размытые формулировки. Так, например, не определены критерии, определяющие объекты государственного значения, которые можно размещать на ООПТ.
Идея размещать на ООПТ оборонные объекты может иметь обратный эффект и, напротив, создаст угрозу для обеспечения обороны и безопасности, сказал главный советник экспертного управления президента Денис Брюнин. Он предложил запретить размещать их на тех территориях, где это технологически невозможно. В конце обсуждения глава комиссии Общественной палаты по экологии Елена Шаройкина предложила участникам направить свои варианты формулировок в текущий проект.
Разрешение размещать объекты капитального строительства даже в строгих заповедниках (на так называемых специальных участках) подрывает принцип абсолютной заповедности, предполагающий невмешательство в естественные процессы, считает адвокат Владимир Постанюк. Идея фактически легализует промышленное и инфраструктурное освоение наиболее ценных и уязвимых природных территорий. Законопроект создает прецедент, когда любая охраняемая территория может быть «оптимизирована» или сокращена в угоду экономическим или политическим интересам, говорит он.
По мнению адвоката Виталия Ревзина, проект создает сложный обходной путь для изменения границ любых ООПТ.
«Ведомости» направили запрос в правительство РФ и Минприроды с просьбой уточнить, будет ли учитываться критика законопроекта учеными и экологами и как именно.