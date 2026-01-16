Выставка художника Никаса Сафронова стала самой посещаемой в Индии за 60 лет

Выставка художника Никаса Сафронова стала самой посещаемой в Индии за 60 летНа крупнейших площадках в Нью-Дели и Мумбаи были выставлены 100 работ
В Индии прошла иммерсивная выставка народного художника России Никаса Сафронова Dream Vision, организованная при поддержке «Роснефти».
Художник выставлялся на двух крупнейших культурных площадках страны. С 7 по 21 декабря 2025 г. выставка работала в Национальной академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью-Дели, а с 30 декабря 2025 г. по 16 января 2026 г. – в Национальной галерее современного искусства в Мумбаи. Как отмечают организаторы, она стала самой посещаемой в Индии за последние 60 лет.
Всего было представлено около 100 работ Сафронова. При этом часть полотен создавались специально для индийской аудитории. В экспозиции образы Москвы и Санкт-Петербурга соседствовали с изображениями Тадж-Махала и других знаковых мест страны. Выставка сочетала традиционную живопись и мультимедийные решения – свет, звук, видеоинсталляции, LED-экраны и цифровые технологии.
В Нью-Дели произведения разместили в восьми залах на двух этажах Академии искусств. Общая площадь выставки составила около 1300 кв. м. Гостей встречали декоративные скульптуры слонов, расписанных в русском стиле. На всем протяжении маршрута было более 400 м LED-экранов с эффектом дополненной реальности. Также использовались робототехника и аниматроника, а в каждом зале было предусмотрено индивидуальное звуковое и ароматическое оформление.
Экспозиция в Мумбаи развернулась в здании Национальной галереи современного искусства. На входе посетителей встречали крупноформатные LED-экраны, создающие эффект перехода из реальности в мир образов. Особое место заняли работы, соединившие традиционные русские узоры – мотивы гжели, хохломы и палеха – с культурными кодами Индии.
Специально для этого музея Сафронов создал инсталляцию в стиле индуистской мандалы, которая символизировала ключевую идею проекта – объединение культур Востока и Запада.
Проект посетили арт-критики, кураторы, коллекционеры, представители государственных и дипломатических кругов, а также ведущие СМИ. Осмотрел ее и министр культуры и туризма страны Гаджендра Сингх Шехават.
В интервью «Ведомостям» в ноябре 2025 г. Сафронов рассказывал, что при подготовке к выставкам в Индии изучал историю, культуру и художественные традиции страны, а также обращался к работам Николая Рериха, чтобы глубже прочувствовать образ Индии.
Художник возлагал на эту выставку больше надежды. Он признавался, что нервничает сильнее обычного, но продолжает писать картины каждый день.
Сафронов также подчеркивал различие аудиторий двух городов, называя Дели финансовым и деловым центром, а Мумбаи – творческой столицей, и рассчитывал, что его работы увидит разная публика.