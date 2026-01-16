Выставка художника Никаса Сафронова стала самой посещаемой в Индии за 60 лет

Художник выставлялся на двух крупнейших культурных площадках страны. С 7 по 21 декабря 2025 г. выставка работала в Национальной академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью-Дели, а с 30 декабря 2025 г. по 16 января 2026 г. – в Национальной галерее современного искусства в Мумбаи. Как отмечают организаторы, она стала самой посещаемой в Индии за последние 60 лет.