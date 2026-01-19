Бывшего главу Владимира приговорили к восьми годам по делу о коррупции

В конце ноября Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия после сокрытия реальных сумм, потраченных на приобретение имущества. По данным надзорного ведомства, глава города в 2024 г. намеренно втрое сократил стоимость приобретенной им в 2023 г. недвижимости. Преуменьшенную сумму он указал в справке о доходах, расходах и т. д., направленной губернатору Владимирской области. Всего он не учел в документе более 9 млн руб. и таким образом избежал законной контрольной процедуры за расходами.