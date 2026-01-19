Бывшего главу Владимира приговорили к восьми годам по делу о коррупции

Бывшего главу Владимира приговорили к восьми годам по делу о коррупцииДмитрию Наумову также назначен штраф в 11 млн рублей
Октябрьский районный суд Владимира признал виновным бывшего главу города Дмитрия Наумова по делу о получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры.
Наумова обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления). Предполагается, что он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил Наумову штраф в размере 11 млн руб., а также лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления на срок пять лет.
С Наумова также были взысканы в доход государства 1,1 млн руб. – средства, полученные им в качестве взятки. Суд также сохранил арест, наложенный на автомобиль, денежные средства и золотые украшения осужденного.
По данным суда, в ноябре 2023 г. двое жителей Московской области обратились к Наумову с предложением взятки за содействие в незаконной деятельности во Владимире в сфере ритуальных услуг. В обмен на систематическое вознаграждение бывший глава города должен был способствовать назначению на ключевые позиции в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами» указанных лиц.
6 мая 2024 г. по распоряжению Наумова Никита Петрунин был назначен исполняющим обязанности директора МУП «СКРУ», а позже Сергей Ершов занял должность заместителя директора МКУ «ЦУГД» по вопросам организации и содержания мест захоронения.
Подсудимый также способствовал принятию нормативного акта, который предоставлял льготы и привилегии упомянутым организациям, ограничивая права других участников ритуального рынка. Документ запрещал доступ на территорию кладбища для других компаний, занимающихся погребением, для копки могил без разрешения МКУ «ЦУГД», а также разрешал использование механизированной копки только специализированной службе.
За свои действия Наумов получил взятку в размере не менее 1,1 млн руб. Часть суммы, не менее 600 000 руб., была передана в октябре и декабре 2023 г., а оставшиеся 500 000 руб. – в марте 2024 г.
В конце ноября Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия после сокрытия реальных сумм, потраченных на приобретение имущества. По данным надзорного ведомства, глава города в 2024 г. намеренно втрое сократил стоимость приобретенной им в 2023 г. недвижимости. Преуменьшенную сумму он указал в справке о доходах, расходах и т. д., направленной губернатору Владимирской области. Всего он не учел в документе более 9 млн руб. и таким образом избежал законной контрольной процедуры за расходами.