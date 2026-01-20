Правительство одобрило проект об обязательной геномной регистрации военных

Правительство одобрило проект об обязательной геномной регистрации военныхСобранные данные будут храниться до достижения лицом возраста 100 лет
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 19 января одобрила инициативу о расширении круга лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. Предполагается, что сдавать свою ДНК будут контрактники, добровольцы, военнослужащие Росгвардии, служащие и работники органов, объединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов.
Как ранее писали «Ведомости», обязательный сбор биоматериала предполагает работу госорганов по получению, учету, хранению, использованию, передаче, обработке и уничтожению геномной информации, говорится в ст. 1 закона о государственной геномной регистрации. Сейчас такой процедуре подлежат только осужденные и отбывающие наказание, подвергнутые аресту, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий, близкие родственники лица, пропавшего без вести, а также неопознанные трупы.
Предложенные Минобороны поправки расширяют применение геномной регистрации, вводя ее для новых категорий лиц, связанных с выполнением задач в условиях боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. По его словам, проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны, – подразделениями вооруженных сил, Росгвардии и органов внутренних дел, – действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями. Груздев также уточнил, что одновременно с этим законопроект устанавливает единый и продолжительный срок хранения полученных геномных данных: до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели – до момента установления личности.
Кроме того, подчеркнул председатель АЮР, в изменениях есть важная гарантия защиты частной жизни: при увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации.
В финансовом обосновании к проекту говорится, что на реализацию потребуется дополнительное выделение из федерального бюджета в 2026–2028 гг. МВД России средств в сумме 2,856 млрд руб., в том числе на 2026 г. – 1,2 млрд, 2027 г. – 780 млн, 2028 г. – 799 млн руб. Потребность МВД России в дополнительных средствах на реализацию законопроекта может быть рассмотрена в ходе исполнения федерального бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе за счет перераспределения предусмотренных МВД России средств с учетом данных о фактических расходах на данное направление деятельности и о поэтапном создании новых лабораторий, отмечается в документах.
Предложенные поправки – это необходимость в реалиях специальной военной операции, говорит адвокат Дмитрий Вигурский. По его мнению, главный плюс в том, что упростится идентификация личности в боевых условиях. Но есть и минусы, замечает эксперт. Например, очевидно, что согласия или несогласия на предоставление геномной информации у людей не спросят, а также возможны проблемы с организацией конфиденциального хранения полученных данных и риски утечки геномной информации.
«Никаких сомнений в том, что этот проект должен быть принят, нет», – сказала «Ведомостям» член Совета по правам человека Ева Меркачева. В этих поправках есть важный момент, обращает внимание она, – в случае когда человек уже не является добровольцем или покинул ряды военнослужащих, то он имеет право потребовать, чтобы его геномные данные были удалены.
Это снизит «эмоциональную и физическую» нагрузку на родственников военнослужащего – например, семья не должна будет тратить свое время и эмоциональные ресурсы на сдачу и транспортировку ДНК, ранее отмечала руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова, комментируя инициативу.