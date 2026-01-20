Правительство одобрило проект об обязательной геномной регистрации военных

В финансовом обосновании к проекту говорится, что на реализацию потребуется дополнительное выделение из федерального бюджета в 2026–2028 гг. МВД России средств в сумме 2,856 млрд руб., в том числе на 2026 г. – 1,2 млрд, 2027 г. – 780 млн, 2028 г. – 799 млн руб. Потребность МВД России в дополнительных средствах на реализацию законопроекта может быть рассмотрена в ходе исполнения федерального бюджета на соответствующий финансовый год, в том числе за счет перераспределения предусмотренных МВД России средств с учетом данных о фактических расходах на данное направление деятельности и о поэтапном создании новых лабораторий, отмечается в документах.