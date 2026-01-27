Главы минздравов регионов не смогут работать в статусе и. о. дольше трех месяцев

Главы минздравов регионов не смогут работать в статусе и. о. дольше трех месяцевВременные министры откладывают в долгий ящик важные вопросы, в том числе распределение бюджетов, считают эксперты
Минздрав России предлагает ограничить тремя месяцами срок, на время которого региональные департаменты и министерства здравоохранения возглавляют чиновники в статусе исполняющих обязанности (и. о.) министра. Соответствующие поправки 26 января одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: два – близких к комиссии, третий – в Белом доме.
В случае принятия данного закона изменения вступят в силу через 90 дней после дня официального опубликования.
«Поправки нацелены на пресечение затягивания принятия решения о назначении на должность министра здравоохранения субъекта РФ», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В некоторых регионах срок отсутствия руководителя минздрава достигает нескольких месяцев, говорится в пояснительной записке. Например, в Ярославской области – более восьми месяцев, в Оренбургской – пять месяцев, в Красноярском крае – три месяца.
В ряде субъектов Минздрав также фиксирует регулярную смену глав региональных исполнительных органов в сфере охраны здоровья при коротком сроке пребывания в должности, отмечается там же. На момент подготовки инициативы (направлена в правительство 13 декабря 2025 г.) в субъектах исполняли обязанности 14 руководителей минздравов. Из них более трех месяцев такую должность занимали чиновники из Владимирской и Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа. «Управление здравоохранением в регионе при отсутствии действующего руководителя не может быть выстроено эффективно», – сказано в пояснительной записке.
Особенно, как подчеркивается в ней, наличие постоянного управленца важно для реализации национальных проектов с «беспрецедентным уровнем финансирования для регионов», а также в случае чрезвычайных ситуаций.
Согласно ч. 3 ст. 16 закона об охране здоровья, сейчас главу минздрава назначает губернатор по согласованию с Минздравом РФ, напомнил Груздев. Например, в 2025 г. представители федерального министерства рассмотрели 36 кандидатур на должность руководителя региональных минздравов, четырем из них отказали, сказано в пояснительной записке. Текущие правовые нормы не предусматривают последствий их неисполнения и ограничений срока, во время которого руководитель органа находится в статусе и. о., говорится там же. Это приводит к необязательности их исполнения главами регионов, следует из материалов к законопроекту.
Когда ведомство долго возглавляет и. о., у него обычно меньше политического веса и ниже готовность брать на себя риск крупных решений, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко. Он понимает, что за подписи и кадровые назначения придется отвечать, а уверенности, что его решения «переживут» возможную смену руководства, нет. И. о. нередко ограничивается текущими, оперативными задачами и откладывает стратегические вопросы – например, назначение главных врачей, запуск крупных программ и распределение бюджетов, пояснила она.
«Полноценный руководитель, напротив, обладает более сильными переговорными позициями и мандатом ответственности: его решения в период работы сложнее пересматривать и он может последовательно вести долгосрочные проекты», – добавила Гриценко. Из-за того что для назначения и. о. не требуется дополнительных согласований, а для утверждения руководителя они нужны, в том числе на федеральном уровне, иногда люди занимали эту должность годами, заключила Гриценко.
Введение строго регламентированного срока должно снизить риск назначения на должность некомпетентных специалистов, которые, по мнению федерального органа, не смогут адекватно решать стоящие перед отраслью задачи, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, правительство в целом стремится сокращать время принятия решений. Длительное нахождение руководителя в статусе и. о. также может заметно влиять на кадровую и управленческую расстановку, добавил он. «Сотрудники регионального ведомства «ждут» решения и в этот период могут затягивать решение вопросов, поскольку не уверены в продолжении карьеры. Они подвешивают острые вопросы до разъяснения ситуации», – считает Сафонов. Это касается закупок, кадровых решений, разработки программ, а также подготовки нормативных актов, заключил Сафонов.
Правительство хочет как можно быстрее получить человека, который полноценно ответственен за систему здравоохранения в регионе, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. На нем будет вся ответственность за конкретные решения, успехи и недочеты. К тому же, если долгое время нет хорошей кандидатуры, которая могла бы сесть в кресло министра, это уже признак управленческого кризиса в регионе – такая ситуация никому не выгодна, добавила она. Поэтому введение понятного срока – это, по сути, попытка бороться с управленческой неопределенностью, заключила Журавлева.
«Ведомости» направили запрос в правительство, а также Минздрав с просьбой пояснить возможные причины затягивания назначений региональных министров, а также то, какие решения чаще всего откладываются в период деятельности и. о.