Главы минздравов регионов не смогут работать в статусе и. о. дольше трех месяцев

Введение строго регламентированного срока должно снизить риск назначения на должность некомпетентных специалистов, которые, по мнению федерального органа, не смогут адекватно решать стоящие перед отраслью задачи, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, правительство в целом стремится сокращать время принятия решений. Длительное нахождение руководителя в статусе и. о. также может заметно влиять на кадровую и управленческую расстановку, добавил он. «Сотрудники регионального ведомства «ждут» решения и в этот период могут затягивать решение вопросов, поскольку не уверены в продолжении карьеры. Они подвешивают острые вопросы до разъяснения ситуации», – считает Сафонов. Это касается закупок, кадровых решений, разработки программ, а также подготовки нормативных актов, заключил Сафонов.