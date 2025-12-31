Главы каких регионов России в 2025 году ездили чаще других за рубеж

Главы каких регионов России в 2025 году ездили чаще других за рубежЧетыре – в связи с экономикой, один – с религией
Самыми часто ездящими за рубеж с рабочими визитами главами регионов в 2025 г. оказались глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Калмыкии Бату Хасиков. Чаще всего они посещали Китай, Индию, Ближний Восток и Центральную Азию, выяснили «Ведомости» на основе сообщений пресс-служб, СМИ и соцсетей.
Глава (раис) Татарстана (валовой внутренний продукт, ВРП – 5 трлн руб. в 2024 г. по данным властей региона) Минниханов лидирует в этом рейтинге уже много лет. В 2025 г. он совершил 11 поездок. Он посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Узбекистан, Китай, Турцию, Киргизию, Туркмению, Казахстан, Вьетнам. Причем Турцию (с ней у Татарстана – треть торговли, $5,8 млрд), ОАЭ и Узбекистан – дважды. По словам политолога Евгения Минченко, Минниханов сфокусирован в координации с Москвой на мусульманские и тюркские страны ввиду культурно-религиозной общности (подробнее о внешних связях Татарстана «Ведомости. Страна» писали 26 декабря).
Губернатор Владислав Шапша (Калужская область, ВРП 881 млрд руб. по оценкам властей в 2024 г.) оказался на втором месте с четырьмя загранпоездками. В сентябре Шапша поехал в Китай, где подписал соглашение о создании в своем регионе промпарка стройматериалов. В Индии Шапша 8 декабря был на втором Российско-индийском бизнес-форуме (первый прошел в сентябре в Казани), приуроченном к визиту в Дели президента Владимира Путина. Там губернатор договорился о строительстве завода фармсубстанций индийскими компаниями. До Индии, 3 декабря, Шапша посетил ОАЭ, где с крупнейшим логистическим оператором региона DP World обсудил проект в Калужской области. В ноябре Шапша встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, обсудив планы сотрудничества с провинцией Нгеан.
Третье место делят сразу три главы региона с тремя поездками каждый.
Первый – Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, чей ВРП по оценкам местных чиновников на 2024 г. вдвое меньше Татарстана – 2,6 трлн руб. В ОАЭ Махонин был в марте на нефтегазовой техновыставке-конференции ADIPEC-2025 в Абу-Даби. Там он встретился бахрейнским министром нефти Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В апреле Махонин во главе бизнес-миссии нефтегазовых, химических и ИТ-компаний региона посетил Саудовскую Аравию. Там он встретился с главой Центра развития индустрии Салехом Ас-Солами и замминэнерго Ахмедом Аль-Захрани. В сентябре Махонин посетил входящую в Союзное государство и ЕАЭС Белоруссию и встретился с ее министром лесного хозяйства Александром Куликом, обсудив промкооперацию.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, чей ВРП в 2024 г., по заявлениям местных властей чуть больше, чем 2,6 трлн руб., тоже завершил год с тремя поездками. Никитин был в ОАЭ в феврале, в Дубае общался с бизнес-сообществом, посетив технохабы TECOM Group, Dubai Silicon Oasis и промплощадку с нижегородским участием. В Узбекистане он побывал в декабре в делегации первого вице-премьера Дениса Мантурова. Никитин отметил рост торговли региона с Узбекистаном на 37% и предложил «возобновить диалог» по промпроизводству. А в сентябре Никитин отправился в частично признанную Абхазию вместе с уроженцем Сухума, первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, на встречу с вновь избранным местным президентом Бадрой Гунбой. Никитин передал Сухуму микроавтобусы для службы соцтакси и обсуждал опыт городского благоустройства.
Третью строчку делит с Махониным и Никитиным глава более чем в 20 меньшей по ВРП их регионов (136,7 млрд руб.) Калмыкии Бату Хасиков. Он был в Индии в августе, встретившись с министром туризма и культуры страны Гаджендрой Сингхом Шекхаватом и министром по делам парламента и меньшинств Индии, исповедующим буддизм Киреном Риджиджу. Хасиков пригласил его на III Международный буддийский форум, где 25-28 сентября были гости из 35 стран. Форум Хасиков называл шансом представить туристический бренд республики. А в октябре 2025 г. в Калмыкию впервые привезли из Индии частицы праха Будды. В буддийском Непале Хасиков был в мае, встретившись с премьером Шарма Оли, смещенным затем протестами в сентябре. В сентябре же Хасиков был в Белоруссии и встретился с ее министром транспорта Алексеем Ляхновичем. Они обсуждали прямое авиасообщение Элисты и Минска и рост торговли. Это единственная загранпоездка с упором на экономику. Минченко отмечает, что во внешних контактах Хасикова виден «буддийский фактор».
В лидерах по загранвизитам логичны главы регионов с развитым промсектором, отмечает младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Внешние контакты формируют часть ВРП, но прямая связь частоты визитов с торговлей и инвестклиматом есть не всегда: Москвы, Санкт-Петербурга нет в топ-5. Инвесторы и представительства там уже имеют отлаженные связи, а эффект «столичности» позволяет решать часть вопросов на федеральном уровне, говорит он. По мнению Минченко, за рубежом главы регионов борются за инвесторов в конкуренции со «столицами». Для регионов Сибири и Дальнего Востока, близких к Центральной и Восточной Азии, контакты частью покрывает Восточный экономический форум, а зарубежные визиты часто осуществляют профильные министры, говорит Бухарский.
Важна конверсия поездок в решение актуальных задач развития, отмечает замгендиректора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов. Сейчас к командировкам подходят избирательно, «привозить» стараются понятные жителям и федеральному центру результаты, посещаемые страны явно соответствуют политическим приоритетам Москвы по связям с Глобальным Югом, говорит Сетов.
Кроме губернаторов из топ-5 по поездкам особо можно отметить за Уралом главу Еврейской автономной области Марию Костюк, она в соседней китайской провинции Хэйлунцзян (там губернатор тоже женщина) договорилась об открытии совместных предприятий, говорит Сетов. Еще один значимый пример – работа главы Кузбасса Ильи Середюка с Белоруссией, позволившая открыть в регионе вторую очередь центра техподдержки БЕЛАЗ и центра «Белорусские машины», что для угледобывающего региона полезно, считает Сетов.