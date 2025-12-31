Главы каких регионов России в 2025 году ездили чаще других за рубеж

Третью строчку делит с Махониным и Никитиным глава более чем в 20 меньшей по ВРП их регионов (136,7 млрд руб.) Калмыкии Бату Хасиков. Он был в Индии в августе, встретившись с министром туризма и культуры страны Гаджендрой Сингхом Шекхаватом и министром по делам парламента и меньшинств Индии, исповедующим буддизм Киреном Риджиджу. Хасиков пригласил его на III Международный буддийский форум, где 25-28 сентября были гости из 35 стран. Форум Хасиков называл шансом представить туристический бренд республики. А в октябре 2025 г. в Калмыкию впервые привезли из Индии частицы праха Будды. В буддийском Непале Хасиков был в мае, встретившись с премьером Шарма Оли, смещенным затем протестами в сентябре. В сентябре же Хасиков был в Белоруссии и встретился с ее министром транспорта Алексеем Ляхновичем. Они обсуждали прямое авиасообщение Элисты и Минска и рост торговли. Это единственная загранпоездка с упором на экономику. Минченко отмечает, что во внешних контактах Хасикова виден «буддийский фактор».