Президент Непала принял отставку премьера на фоне беспорядков в стране
Президент Непала Рамчандра Паудел принял отставку премьер-министра Кхадга Прасад Шарма Оли на фоне масштабных протестов против запрета соцсетей в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника главы государства. Уточняется, что уже начат процесс консультаций по выбору нового главы правительства.
В своем заявлении Оли подчеркнул, что решение связано с необходимостью урегулирования кризиса политическими средствами. «В связи с неблагоприятной ситуацией в стране я подал в отставку с сегодняшнего дня, чтобы способствовать решению проблемы и помочь урегулировать ее политическими средствами в соответствии с конституцией», – написал он в обращении к президенту.
Армия Непала выступила с призывом к гражданам «проявлять сдержанность» и не допускать эскалации насилия.
73-летний Оли занимал пост премьер-министра в четвертый раз, будучи приведенным к присяге в июле 2024 г. С 2008 г. он стал уже 14-м главой правительства страны. Двое министров его кабинета также заявили о своей отставке накануне, мотивировав это моральными соображениями.
Акции протеста в Непале проходят на фоне запрета десятков соцсетей, включая Facebook, WhatsApp, Instagram (все принадлежат Meta –
9 сентября правительство Непала сняло запрет на соцсети, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.