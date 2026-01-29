Более чем у трети россиян в январе преобладали позитивные эмоции

Более чем у трети россиян в январе преобладали позитивные эмоцииНаиболее высокий уровень жизнерадостности показали зумеры, рожденные после 2001 г.
Свыше трети (34%) россиян в начале января испытывали преимущественно позитивные эмоции, их можно отнести к категории «жизнерадостные». Об этом говорится в результатах исследования социально-психологического состояния российского общества по методике «Эмоциональный тонометр», которое провел Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ. Телефонный опрос проводился 15 января 2026 г. среди 1600 россиян старше 18 лет по всей стране.
Социологи выделили еще три категории россиян по результатам опроса: «сдержанные» – 25%, «тревожные» – 23% и «возбужденные» – 18%. По словам генерального директора АЦ ВЦИОМ Валерия Федорова, «жизнерадостные» граждане испытывали такие эмоции, как доброжелательность, спокойствие, уверенность, радость и воодушевление. В этой категории выделяются поколения Z, рожденные в 2001 г. и позже: доля жизнерадостных среди них достигает 46%.
«В этой группе также доминируют те, кто одобряет деятельность президента. А если декларируют готовность участвовать в [сентябрьских] выборах, то намерены, как правило, голосовать за правящую партию – «Единую Россию», – пояснил Федоров на круглом столе «Эмоциональный тонометр российского общества: под давлением повестки».
«Сдержанные» россияне испытывают спектр эмоций, среди которых есть как надежда, уверенность, радость, так и тревога, раздражение, грусть, растерянность, злость, продолжил Федоров. При этом он подчеркнул, что это преимущественно закрытые люди, среди которых в этой группе доминируют мужчины. «А мужчин у нас, как известно, раньше учили держать эмоции в себе. Кроме того, здесь доминируют жители больших и средних городов», – уточнил он. В политическом отношении это, как правило, «затруднисты»: им сложно оценить деятельность президента, помимо этого они не собираются голосовать на выборах в Госдуму, добавил Федоров.
«Тревожные» респонденты испытывают преимущественно негативные эмоции – грусть, тревогу, раздражение – и подвержены страхам, указал он. «В социальном отношении здесь доминируют представители возрастной когорты 25–34 года. Свое материальное положение они оценивают преимущественно как плохое, в интернете сидят очень активно, телевизор почти не смотрят», – добавил Федоров. В политическом отношении они скорее не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, а если и намерены голосовать, то, как правило, за оппозиционные партии, например КПРФ, «Яблоко» и т. д., сказал он.
В категории «возбужденные» преобладают женщины старше 60 лет. Они, как правило, высокоэмоциональны и не скрывают этого, зачастую бурно реагируют на информационный фон и различные события, отметил Федоров. Они одобряют деятельность президента и чаще поддерживают одну из двух партий – «Единую Россию» или «Справедливую Россию». «Если говорить об эмоциях, то они более доброжелательны, чем в среднем по выборке», – заключил Федоров.
Социологи планируют глубже исследовать эти группы и проверять, насколько они соответствуют текущим определениям или эволюционируют. «Мы будем пытаться устанавливать соответствие между информационным и проблемным фоном, с одной стороны, а с другой стороны – эмоциональным состоянием», – заключил он.
Российское общество демонстрирует способность сохранять общий позитивный баланс эмоций, но делает это в условиях внутреннего напряжения, которое чаще перерабатывается индивидуально через усталость, тревогу, поэтому и не проявляется вовне, считает эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе. Позитивные эмоции, как правило, выполняют компенсаторную и регулятивную функции, позволяя психике адаптироваться к воздействию рисков, а не свидетельствуют об их отсутствии, добавила она.
Переход из одного психоэмоционального сегмента в другой зависит от множества факторов, отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Среди них постоянно меняющиеся условия окружающей действительности, интенсивность и информационная насыщенность современной жизни, а также тенденции и преобразования в социально-экономической, политической и социальной сферах, перечислила она. При этом женщины часто более интенсивно оценивают как подъем эмоционального возбуждения, так и его спад, а показатели страдания при враждебности у них значительно выше, чем у мужчин. «Мужчины легче отвлекаются от печали, чем женщины. И это одни из относительно стабильных характеристик», – указала она.
Представленная сегментация скорее отражает ситуативные эмоциональные режимы, нежели устойчивые личностные типы, подчеркнула доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. Люди могут мигрировать между сегментами под влиянием ключевых факторов, сила которых индивидуальна. В порядке значимости, как отмечает она, можно выделить личные кризисные события, экономические ожидания и стабильность, информационную повестку, а также доверие институтам как фоновый фактор, снижающий или повышающий базовую тревогу. Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина, в свою очередь, отметила, что представленное распределение по группам закономерно для января. По ее словам, перед ним идут «почти два месяца повсеместного раскачивания новогоднего настроения». Праздник и каникулы дают ощущение новых перспектив, трансформации, надежды, заключила Толстухина.