Более чем у трети россиян в январе преобладали позитивные эмоции

Переход из одного психоэмоционального сегмента в другой зависит от множества факторов, отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Среди них постоянно меняющиеся условия окружающей действительности, интенсивность и информационная насыщенность современной жизни, а также тенденции и преобразования в социально-экономической, политической и социальной сферах, перечислила она. При этом женщины часто более интенсивно оценивают как подъем эмоционального возбуждения, так и его спад, а показатели страдания при враждебности у них значительно выше, чем у мужчин. «Мужчины легче отвлекаются от печали, чем женщины. И это одни из относительно стабильных характеристик», – указала она.