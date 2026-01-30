Патриарх Кирилл обозначил законодательные приоритеты для девятого созыва Госдумы

Патриарх Кирилл обозначил законодательные приоритеты для девятого созыва ГосдумыПредстоятель РПЦ предложил включить в УК новую статью и запретить матерщину
Большую часть своего выступления на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» в Совете Федерации (СФ) патриарх Кирилл посвятил «перспективным направлениям парламентской работы». «Мне хотелось бы, чтобы это услышали все те, кто в нынешнем году намерен участвовать в парламентских выборах и войти в новый состав Государственной думы в качестве депутата», – сказал он.
Демографические инициативы РПЦ
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) начал с необходимости обеспечить «законодательную защиту жизни ребенка в материнской утробе». «Пора, с моей точки зрения, а я убежден в этом, положить конец ситуации, при которой частные клиники ведут бизнес на абортах», – заявил патриарх Кирилл. По его словам, на данный момент 820 частных медицинских организаций добровольно отказались от лицензий на прерывание беременности. Это 30% клиник, имеющих соответствующую лицензию, уточнил глава РПЦ.
При этом «недоумение» у него вызвал утвержденный Минздравом новый порядок оказания акушерской и гинекологической помощи («Ведомости» писали о нем 15 января), в соответствии с которым врачи теперь могут принимать решение об аборте без участия психолога. «Иными словами, отговаривать женщину от совершения абортов будет некому», – сказал патриарх Кирилл. Он усомнился в том, что это решение «согласуется с общей государственной политикой по сбережению народа и титаническими усилиями по повышению рождаемости».
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Патриарх счел «совершенно необходимой разработку федерального закона о криминализации склонения к абортам». В настоящее время в России нет даже административной ответственности за склонение к абортам на федеральном уровне, говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский: «Ее ввели лишь отдельные регионы на своих территориях, где практика применения данной нормы крайне малочисленна».
«В случае же введения уголовной ответственности, где критерии доказывания вины жестче, чем в административном законодательстве, имеется риск добавить в Уголовный кодекс очередную не работающую на практике статью. <...> В борьбе за рождаемость людей мы рискуем получить мертворожденный закон», – сказал он.
Хотя инициатива о криминализации склонения к абортам и отражает общественный запрос на защиту материнства и детства, ее реализация в виде статьи УК РФ потребует чрезвычайно тонкой и точной юридической проработки, чтобы избежать нарушения прав граждан и не парализовать правоприменительную практику из-за сложности доказывания, говорит юрист Владимир Кузнецов.
Сославшись на слова президента Владимира Путина, предстоятель РПЦ предложил законодательно закрепить роль отца при принятии решения о прерывании беременности. «Женщина может быть в состоянии аффекта, каких-то переживаний. Потом психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы. Поэтому важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: «Нет», «Послушай, деньги-то заработаем, не надо, что ты, здоровье свое попортишь, да зачем, а потом всю жизнь будем каяться, что произошло, то произошло». Эти слова мужа должны присутствовать в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок», – заявил патриарх.
Борьба с мракобесием и матом
Глава РПЦ выразил сожаление в связи с тем, что «неожиданно забуксовал процесс законодательного ограничения деятельности организаций и отдельных лиц, пропагандирующих и рекламирующих оккультные и псевдонаучные течения, такие как астрология, колдовство и различные гадания». Он обратил внимание, что результатом становится «разрушение семей». «Ну что же, неужели нельзя положить конец этому мракобесию?» – заявил патриарх.
Также он призвал парламентариев бороться за чистоту русской речи. «Употребление гнилых, гадких слов – это яркое свидетельство духовного и нравственного неблагополучия человека. Начинает в вашем присутствии кто-то материться, сказать: «Слушай, ты духовно нездоров. Ты либо к батюшке пойди, либо к психиатру», – заявил предстоятель РПЦ. Он сравнил употребление мата с «диверсией». «Там же употребляется самое священное понятие матери. Ну что может более ужасного быть, как связывать понятие матери – источника жизни – с той грязью, которую несут эти слова», – добавил патриарх.
Также он призвал законодателей закрепить легальный статус военного духовенства: «Благодаря общению со священниками, благодаря пастырскому окормлению реально укрепляется дух воинов. <...> Без четкого законодательного статуса служение военных священников не может развиваться. Должен быть статус, должно быть юридическое оформление этого служения». По словам главы РПЦ, сейчас в зоне специальной военной операции находятся около 150 священников.
Спикер СФ Валентина Матвиенко поблагодарила патриарха Кирилла за законодательные предложения. По ее словам, все они будут рассмотрены и «взяты в работу» и на каждый поставленный вопрос будет дан ответ.