Патриарх Кирилл обозначил законодательные приоритеты для девятого созыва Госдумы

Сославшись на слова президента Владимира Путина, предстоятель РПЦ предложил законодательно закрепить роль отца при принятии решения о прерывании беременности. «Женщина может быть в состоянии аффекта, каких-то переживаний. Потом психика женщин более подвижна, они более эмоционально уязвимы. Поэтому важно присутствие рядом мужа, который может вовремя сказать: «Нет», «Послушай, деньги-то заработаем, не надо, что ты, здоровье свое попортишь, да зачем, а потом всю жизнь будем каяться, что произошло, то произошло». Эти слова мужа должны присутствовать в дискуссии о том, совершать или не совершать этот поступок», – заявил патриарх.