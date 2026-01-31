Что изменится для россиян в феврале

Что изменится для россиян в февралеИндексация соцвыплат, послабления для ритейла и правовой статус РКК
В феврале проиндексируют многие социальные выплаты, включая маткапитал. Ритейл ждут послабления по потребительским штрафам, а операторы связи и частные клиники начнут принимать цифровые паспорта. Об этих и других новациях, вступающих в силу в последний месяц зимы, – в материале «Ведомостей».
Социальные и страховые выплаты проиндексируют
С 1 февраля на 5,6% будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий. Так, размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 728 920 руб., на второго (при условии, что была получена выплата на первого) – до 234 320 руб. Если же семья не получала сертификат при рождении первого ребенка, то при появлении второго ей выплатят 963 240 руб.
При этом пособие при рождении ребенка вырастет до 28 450 руб., а ежемесячные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», – примерно до 76 500 руб. Размер фиксированной выплаты, получаемой пенсионерами, которым исполнилось 80 лет, составит 19 169 руб. Индексация пособий будет произведена в атоматическом порядке.
С начала месяца также на 5,6% вырастут и страховые выплаты работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной страховой компенсации в таких случаях увеличится до 163 600 руб., а больничного – до 503 000 руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125 800 руб. в месяц.
Перечень жизненно необходимых препаратов расширен
С 24 февраля будет расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В него, согласно постановлению правительства, будут включены восемь препаратов (капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт), которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и злокачественных образований. Всего в этом перечне 827 препаратов, цены на которые регулируются государством, а сами они используются для лечения пациентов по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Свыше 80% средств производятся в России.
Цифровой паспорт можно будет применять чаще
С 27 февраля россияне чаще смогут предъявлять «цифровой паспорт» – файл на смартфоне с QR-кодом, содержащим основные сведения о человеке, который можно получить через «Госуслуги». Теперь электронный аналог паспорта можно будет предъявлять оператору связи для получения соответствующих услуг, а также в частных медицинских организациях, но при условии, что прежде гражданин уже встал там на учет. С декабря 2025 г. цифровой паспорт можно предъявлять в отделениях банков (но также только идентифицированным клиентам).
Правовой статус Красного Креста закреплен
С 1 февраля вступает в силу закон о правовом положении Российского Красного Креста. В соответствии с документом, РКК – единственное признанное национальное общество Красного Креста в России, часть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация, членом которой может стать любой гражданин и законно находящийся в РФ иностранец, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, федеральным законодательством и международными договорами, включая Женевские конвенции о раненных, военнопленных и защите гражданского населения.
В документе обозначены ключевые принципы работы организации. Среди них – гуманность, беспристрастность, нейтралитет, независимость, добровольность, единство и универсальность. Задачи РКК – помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, участие в спасении людей, восстановление гражданских объектов после ЧС, распространение знаний о здоровье и медицине. Главный орган управления – съезд и правление РКК.
Оформить машиночитаемую доверенность станет проще
С 1 февраля упрощается процедура оформления машиночитаемой доверенности (МЧД, электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью руководителя организации или ИП). Теперь, помимо прочего, не обязательно при ее оформлении указывать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование и код органа, который предоставил сам документ. Это, как ожидается, позволит уменьшить количество ошибок при заполнении формы.
Новый стандарт для управляющих на финансовом рынке
С 8 февраля вступит в силу новый базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке (прежний действовал с ноября 2017 г.). Теперь управляющий еще до сделки обязан определить инвестиционный профиль клиента, оформить свое заключение в виде отдельного документа и выдать его на руки, а затем получить письменное согласие на управление активами в соответствии с риск-профилем.
При работе с неквалифицированными инвесторами управляющий должен учитывать цели инвестирования, возраст, уровень доходов и расходов, накопления, долговую нагрузку, а также образование и инвестиционный опыт. Новый стандарт ограничит включение в портфель «неквалов» сложных финансовых инструментов, а также обяжет управляющего контролировать фактический риск клиента и при необходимости корректировать стратегию.
Взыскание потребительских штрафов смягчат
С 1 февраля уточняются правила взыскания с бизнеса штрафа (50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя) за невыполнение в добровольном порядке законного требования клиента. Теперь такой штраф не будет взыскиваться, если исполнитель (продавец, изготовитель, импортер и др.) не смог удовлетворить претензию из-за действий или бездействия самого потребителя. Аналогичным образом будут поступать, если исполнитель не смог выполнить своих обязательств перед потребителем по вине контрагента (но только если будет доказано, что тот был выбран добросовестно). Не взыщут штраф, если стороны заключили досудебное медиативное соглашение.
При возврате неисправного технически сложного товара учтут степень износа
С 1 февраля также изменятся правила выплаты компенсации при возврате некачественного технически сложного товара. По закону потребитель, возвращающий бракованную продукцию, мог потребовать возмещения разницы между его стоимостью по договору и ценой нового аналога, которая рассчитывалась на момент удовлетворения требования или решения суда (то есть на момент самого возврата). Это помогало покупателю покрыть убытки, возникшие из-за роста цен. Теперь же компенсация за технически сложный товар будет рассчитываться исходя из того, сколько стоит аналогичный товар с такой же степенью износа и годом выпуска. Новые правила не будут касаться случаев, когда продавец обманул покупателя в части технических характеристик товара.
Порядок госрегулирования в энергетике при ЧС изменится
С 1 февраля правительство России сможет адаптировать отдельные положения законодательства в области электроэнергетики в ряде регионов страны или в их отдельной части. Речь идет про механизмы ценообразования, требования к объектам, функционирование оптового и розничных рынков, начисление пени и неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками ресурсов и др. Делать это кабмин сможет в случае объявления мобилизации, введения в стране или на территории субъектов военного положения, режима контртеррористической операции, федерального уровня реагирования, а также ЧС федерального или межрегионального характера. С 1 марта аналогичные меры правительство сможет применять в сферах газо-, тепло- и водоснабжения, а также жилищного законодательства.