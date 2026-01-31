Что изменится для россиян в феврале

С 27 февраля россияне чаще смогут предъявлять «цифровой паспорт» – файл на смартфоне с QR-кодом, содержащим основные сведения о человеке, который можно получить через «Госуслуги». Теперь электронный аналог паспорта можно будет предъявлять оператору связи для получения соответствующих услуг, а также в частных медицинских организациях, но при условии, что прежде гражданин уже встал там на учет. С декабря 2025 г. цифровой паспорт можно предъявлять в отделениях банков (но также только идентифицированным клиентам).