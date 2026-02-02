Шлосберг и Вишневский не смогли оспорить в КС закон об иноагентах

Сейчас, по словам юриста Виталия Исакова, из действующего закона никто не может определенно сказать, в чем именно может заключаться иностранное влияние. При этом просто так признать гражданина иноагентом нельзя: он должен совершать для этого определенные действия, объясняет юрист-конституционалист Гарегин Митин. Он отметил, что статус иноагента не лишает гражданина права на судебную защиту, т. е. он может оспорить решение о включении в реестр.