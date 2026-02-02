Шлосберг и Вишневский не смогли оспорить в КС закон об иноагентах

Шлосберг и Вишневский не смогли оспорить в КС закон об иноагентахЗаконодателю разрешили прибегать «к оценочным или общепринятым понятиям»
Конституционный суд (КС) сообщил, что отказался принять к рассмотрению жалобу на нормы закона об иностранных агентах, с которой обратились заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг
Они пытались оспорить конституционность ч. 1 ст. 1 «Иностранные агенты», ч. 1 ст. 2 «Иностранное влияние», п. 10 ч. 1 ст. 3 «Иностранные источники» и ст. 11 «Ограничения, связанные со статусом иностранного агента» закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Эти нормы, как считают Шлосберг и Вишневский, позволяют признавать иноагентом за любое взаимодействие с иным человеком, который обладает подобным статусом.
Также заявителей не устраивало, что закон устанавливает ограничения для лиц из реестра, предполагает негативную оценку таких лиц и их деятельности и т. д.
В отказном определении КС отметил, что Минюст при рассмотрении вопроса о включении лица в реестр обязан установить конкретные фактические обстоятельства, свидетельствующие о наличии необходимых и достаточных оснований для признания лица иностранным агентом. А законодатель, в свою очередь, не лишен возможности прибегать «к оценочным или общепринятым понятиям, если значение таких понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами соответствующих правоотношений».
Сейчас, по словам юриста Виталия Исакова, из действующего закона никто не может определенно сказать, в чем именно может заключаться иностранное влияние. При этом просто так признать гражданина иноагентом нельзя: он должен совершать для этого определенные действия, объясняет юрист-конституционалист Гарегин Митин. Он отметил, что статус иноагента не лишает гражданина права на судебную защиту, т. е. он может оспорить решение о включении в реестр.
Заксобрание против
Суд ожидаемо подтвердил запрет на иноагентство «через одно рукопожатие», когда субъектом влияния оказывается не сама иностранная сторона, а ее отечественный контрагент, который вербует новых иноагентов в своих интересах, говорит юрист Олег Захаров. Эту схему применительно к сфере иноагентов запретили не так давно, поскольку изначально логика запрета состояла именно в прямом контакте российского резидента с иностранным лицом и было неочевидно, что запрет касается еще и опосредованного влияния, объяснил он.
По словам Захарова, при всей логичности такого подхода он отражает тотальный дрейф отношения к иноагентам в логике «выжженной земли» в кругу их общения. Такое усиление их статуса неприкасаемых делает их все более нерукопожатными, а общение с ними – токсичным.
В марте 2024 г. Минюст внес Вишневского, представлявшего в заксобрании партию «Яблоко», в реестр иностранных агентов. Шлосберг был включен в реестр в 2023 г. В ноябре 2025 г. его признали виновным в нарушении требований законодательства об иноагентах. Его приговорили к 420 часам обязательных работ. Сейчас политик находится под стражей по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.