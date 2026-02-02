ГД уточнила требования к процедуре прекращения приобретенного гражданства РФ

Принятию поправок предшествовала сложившаяся практика лишения гражданства даже тех лиц, кто не намеревался уклоняться от исполнения обязанности по постановке на воинский учет, отмечает юрист военной практики АБ «Калой.ру» Анастасия Порецкая. На практике процедура постановки на воинский учет занимает более двух недель, пояснила она. Гражданин обращался в военкомат с документами для постановки на учет, проходил медицинское освидетельствование, в то время как МВД уже спустя две недели запрашивало информацию о том, завершил ли гражданин процедуру постановки на воинский учет. При этом, из военкоматов приходили ответы о том, что на данный момент гражданин не состоит на воинском учете – это являлось основанием для лишения гражданства. «Новоиспеченный гражданин мог лишиться гражданства по не зависящим от него причинам. В целях предотвращения сложившейся практики были инициированы поправки в закон», – указала Порецкая.