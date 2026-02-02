ГД уточнила требования к процедуре прекращения приобретенного гражданства РФ

ГД уточнила требования к процедуре прекращения приобретенного гражданства РФЕго можно попытаться вернуть, если основанием послужила непостановка на первоначальный воинский учет
Госдума уточнила требования к прекращению приобретенного гражданства РФ. Его можно попытаться вернуть, если основанием послужила непостановка на первоначальный воинский учет
Лицо, которое лишилось приобретенного гражданства РФ из-за непостановки на первоначальный воинский учет, будет иметь право снова обратиться с заявлением о приеме в гражданство. Это можно будет сделать не ранее чем через три года после того, как было принято решение о прекращении гражданства.
Уточнения вошли в обновленный законопроект о прекращении гражданства РФ из-за неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. Среди его авторов – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (оба «Единая Россия») и другие.
Гражданство будет прекращаться вне зависимости от времени его приобретения, но при условии, что факт неисполнения обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет имел место после 8 августа 2024 г. В этот день вступил в силу закон о лишении приобретенного гражданства РФ в случае отказа от постановки на воинский учет.
Согласно обновленному тексту поправок, президент России может в гуманитарных целях сокращать сроки подачи повторного заявления о приеме в российское гражданство для отдельных категорий иностранцев.
Лица, которые приобрели российское гражданство и подлежат воинскому учету, должны будут явиться в военкомат для первоначальной постановки в течение двух недель, или за неделю после получения гражданства подать заявление для этого на «Госуслугах». Если новый гражданин РФ не сделал этого, комиссия по постановке на воинский учет вынесет заключение о неисполнении обязанностей.
На заседаниях этой комиссии имеет право присутствовать сам новый гражданин РФ или его законный представитель по нотариальной доверенности. Сообщать о заседаниях должны будут военные комиссариаты. Председатель или секретарь комиссии обязаны объявить новому гражданину РФ решение в день его вынесения. Комиссия направляет заключение о неисполнении обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет в МВД в течение трех рабочих дней.
Заключение комиссии можно обжаловать в суде на протяжении 10 рабочих дней со дня его вынесения. Решение о прекращении гражданства принимается МВД в течение 30 дней.
Обновленная версия законопроекта также устанавливает, что приобретенного гражданства могут лишиться дети тех лиц, которые не встали на первоначальный воинский учет. Но это возможно, если дети получили российское гражданство по волеизъявлению нарушителей. Ребенка не будут лишать гражданства РФ, приобретенного по рождению, или если его второй родитель – гражданин России.
Законопроект поддержал комитет по безопасности и противодействию коррупции. После принесения присяги гражданина России, одновременно с получением российского паспорта, иностранцы, пожелавшие стать соотечественниками, получают на руки и направление для постановки на воинский учет, рассказал Пискарев в своем Telegram-канале 28 января. Но, по его словам, до военкомата доходят не все. «Те, кто присягнул на верность России и стал нашим гражданином, вместе с защитой и социальными благами, которые предоставляет российский паспорт, принимают на себя и обязанность защищать свое новое Отечество», – добавил он. Пискарев отметил, что «пользователи выгод» от приобретения гражданства РФ должны быть его лишены.
Поправки конкретизируют сроки для уже существующего закона, поясняет адвокат по военным делам Максим Гребенюк. «Постановку на воинский учет для лиц с приобретенным гражданством просто упорядочивают – более системно и, если хотите, более жестко», – говорит он. Новая редакция законопроекта оправдана современными внутриполитическими реалиями и связана со значимостью исполнения военной обязанности и несения воинской службы для РФ, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Олег Баулин. По его словам, законопроект подчеркивает, что прием в гражданство РФ – не только привилегия, но и ответственность.
Постановка на учет еще не означает необходимость несения военной службы, но при этом позволяет государству оценить потенциальные возможности обороны и расширения численности военнослужащих, пояснил Баулин. Гражданство, полученное при нежелании соблюдать ключевые обязанности, закономерно подлежит прекращению, а для решения о нем поправки предусматривают разумный 30-дневный срок, считает он.
Принятию поправок предшествовала сложившаяся практика лишения гражданства даже тех лиц, кто не намеревался уклоняться от исполнения обязанности по постановке на воинский учет, отмечает юрист военной практики АБ «Калой.ру» Анастасия Порецкая. На практике процедура постановки на воинский учет занимает более двух недель, пояснила она. Гражданин обращался в военкомат с документами для постановки на учет, проходил медицинское освидетельствование, в то время как МВД уже спустя две недели запрашивало информацию о том, завершил ли гражданин процедуру постановки на воинский учет. При этом, из военкоматов приходили ответы о том, что на данный момент гражданин не состоит на воинском учете – это являлось основанием для лишения гражданства. «Новоиспеченный гражданин мог лишиться гражданства по не зависящим от него причинам. В целях предотвращения сложившейся практики были инициированы поправки в закон», – указала Порецкая.