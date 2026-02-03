Регионы будут согласовывать с Минспортом назначение профильных министров

По его словам, иногда это приводит к разрозненности решений и разному качеству подготовки спортсменов в субъектах. Согласование назначений – это механизм синхронизации, чтобы люди, которые возглавляют региональный спорт, понимали федеральные задачи, работали по единым стандартам и несли персональную ответственность за результат, указал он. Такой подход уже реализован в других ключевых отраслях и показал свою эффективность – например, в министерствах культуры, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также промышленности и торговли, добавил депутат.