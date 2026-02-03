Регионы будут согласовывать с Минспортом назначение профильных министров

Регионы будут согласовывать с Минспортом назначение профильных министровЭто необходимо для синхронизации федеральных и региональных задач, говорят эксперты
Российские регионы будут согласовывать с федеральным Министерством спорта назначение и освобождение от должности профильных министров в порядке, который установит правительство. Такой законопроект 2 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Автором законопроекта стал Минспорт РФ. Изменения планируется внести в законы о физической культуре и спорте, а также об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ.
В законопроекте также предлагается закрепить право федеральных органов исполнительной власти участвовать в формировании региональных ведомств в этой сфере, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, инициатива должна повысить эффективность управления отраслью физической культуры и спорта и обеспечить единые стандарты реализации государственной политики в этой сфере.
До внесения данных изменений сфера спорта не входила в перечень отраслей, где участие федерального центра в кадровых вопросах регионов было закреплено законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, отметил управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Хотя закон не требовал обязательного согласования, на практике существовали механизмы взаимодействия в виде неформальных консультаций: между федеральным Минспортом и региональными властями велись рабочие консультации, указал он. При назначении нового руководителя регионального ведомства губернаторы могли запрашивать мнение федерального министра, добавил Егулемов.
Минспорт формирует государственную политику, отвечает за федеральные проекты, сборные команды, развитие детско-юношеского спорта, но фактически не имеет контрольных и надзорных инструментов на региональном уровне, пояснил «Ведомостям» первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).
По его словам, иногда это приводит к разрозненности решений и разному качеству подготовки спортсменов в субъектах. Согласование назначений – это механизм синхронизации, чтобы люди, которые возглавляют региональный спорт, понимали федеральные задачи, работали по единым стандартам и несли персональную ответственность за результат, указал он. Такой подход уже реализован в других ключевых отраслях и показал свою эффективность – например, в министерствах культуры, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также промышленности и торговли, добавил депутат.
После принятия инициативы Минспорт будет согласовывать назначение и освобождение региональных министров спорта или руководителей профильных департаментов, продолжил Свищев. При этом подчинение остается прежним – руководитель регионального органа по спорту подчиняется губернатору, который остается его прямым работодателем, заключил он.
Директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что на практике многие руководители структурных подразделений региональных правительств уже проходят согласование с профильными федеральными органами. При этом бывают ситуации, когда договоренность не достигается, и тогда назначение на региональном уровне длительное время осуществляется в статусе исполняющего обязанности. Ограничения по срокам пребывания в таком статусе сегодня также становятся предметом обсуждения – их предлагается снимать именно на этапе согласования, пояснил Климанов. По его словам, сама логика согласования во многом обусловлена финансовыми аспектами.
В рамках реализации совместных полномочий регионам предоставляются федеральные субсидии и иные межбюджетные трансферты, поэтому деятельность соответствующих структур как минимум должна быть синхронизирована, указал он. Кроме того, регионы все в большей степени выступают проводниками национальных целей развития, которые определены указом президента. «В этой связи повышение согласованности действий между федеральным центром и субъектами РФ выглядит не просто оправданным, а необходимым», – заключил Климанов.
«Ведомости» направили запрос в Минспорт с просьбой прокомментировать необходимость предлагаемых изменений.