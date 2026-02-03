Русская зима напомнила о себе

Русская зима напомнила о себеКак москвичи и коммунальные службы справляются со снегопадами и морозами
Сугробы размером с человеческий рост, 10-балльные пробки на дорогах, морозы на 7–12 °С ниже климатической нормы и оранжевый уровень опасности. После малоснежного 2025 года москвичи и жители области вспомнили, что такое настоящая русская зима. Как горожане, транспортные и коммунальные службы справляются с резким похолоданием и последствиями сильнейшего снегопада – изучали корреспонденты «Ведомостей».
«Машину замело снегом, мне что, взлететь на ней, что ли?» – кричит в трубку мужчина в синей шапке с помпоном. Покупатели столичного магазина оборачиваются на него, но в их взглядах читается, скорее, сочувствие, нежели осуждение. Припаркованная в одном из дворов Головинского района машина полностью покрыта снегом, вместе с крышей. В огромном сугробе чудом образовалась выемка, через которую видны верхушки трех цифр номерного знака. Похоже на 606.
Откопать машину на «Авито» стоит от 1000 до 3500 руб. за 45 мин. Это рыночная цена за услугу, которая автоматически указывается в одном из объявлений по расчистке снега в Москве. Чаще всего ее заказывают «люди с деньгами, которые не хотят мерзнуть на улице», рассказывает Сергей, автор одного из таких объявлений. На очистку автомобиля и снега вокруг него в среднем уходит 30 минут, цена – 3000 руб. Компания Сергея не берет больше трех заказов в день. «Сложность в том, что уборщик работает и потеет. Есть большой риск заболеть. А так, вполне легкие деньги», – объясняет он.
Остальные же автовладельцы достают свои лопаты и занимаются физкультурой. Как недавно отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, «самый лучший мед для [женской] красоты – это лопата в руки и чистить снег» (цитата по «РИА Новости» от 30 января). Но просто откопать машину недостаточно, ее еще надо вытащить из снежно-ледового плена, рассказывает житель столицы Яков. Он обзвонил три компании, предлагающие услуги эвакуатора в диапазоне 3000–5800 руб. «Но вытащил меня бесплатно водитель газели, разгружавшийся у магазина», – сказал Яков.
Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. Это привело к рекордным 10-балльным пробкам в вечерний час пик – движение было затруднено в центре, на Садовом кольце и на некоторых участках МКАД. Причиной заторов стали в том числе буксующие фуры, сообщал столичный дептранс.
Жители подмосковного Дзержинского в тот же день столкнулись со стометровыми очередями на единственный автобус, который идет от ст. м. «Люблино» до этого города, рассказывает Елена. Число желающих уехать на такси от станций метро, автобусных и трамвайных остановок серьезно превысило количество свободных для заказа водителей еще 27 января, говорит представитель «Яндекс. Такси». Средний ценник на поездки в такси во время снегопада 27–29 января вырос на 20–25% в сравнении с будними днями предыдущей недели, добавил он. Елена смогла доехать до Дзержинского на такси этого сервиса, заплатив в 2,5 раза больше обычного (1500 руб. в снегопад против 500–600 руб. в обычные будни).
Снега в Москве впервые за многие годы оказалось больше, чем могли осилить коммунальщики. Для уборки города пришлось привлекать сотрудников и спецтехнику городских инженерных, ресурсоснабжающих и строительных компаний, говорил заммэра Москвы Петр Бирюков. Во время снегопада дороги чистили с интервалом в несколько часов. С помощью техники прометали проезжую часть, тротуары и дороги во дворах. Снег доставляли в снегоплавильные пункты.
29 января сугробы в отдельных местах достигли величины человеческого роста – более 160 см. Техника не везде справлялась с уборкой, поэтому вслед за ней работники коммунальных служб выгребали снег лопатами. Около ст. м. «Водный стадион» установили небольшую палатку с полевой кухней. Здесь обогреваются и обедают сотрудники ГБУ «Жилищник». Из котлов полевой кухни идет жар, коптит дымовая труба. В меню – вермишелевый суп, говорит одна из сотрудниц кухни. До этого снегоуборщикам давали полевую кашу и макароны с тушенкой.
К пятнице, 30 января, осадки прекратились, но Москву и область настигли крепкие морозы. Это произошло из-за влияния гребня скандинавского антициклона, объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. 31 января в домах москвичей стало теплее – городские службы усилили отопление. Температуру теплоносителя и дальше будут заранее регулировать на основе краткосрочного прогноза погоды, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Гидрометцентр объявил в Москве и области оранжевый уровень опасности (есть вероятность нанесения ущерба, стихийных бедствий). Аномально холодная погода сохранится по 6 февраля включительно. Среднесуточная температура воздуха, как отмечается там же, опустится на 7–12 °С ниже климатической нормы.
Во время сильных холодов и перепадов атмосферного давления возрастает риск проблем с сердцем, напомнил кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин. Из-за сужения сосудов на орган растет нагрузка, повышается риск стенокардии, гипертонических кризов и инфарктов, пояснил он.
Но, несмотря на сильные морозы, городские службы продолжают круглосуточно устранять последствия снегопада. В течение светового дня от снега и наледи очищают кровли многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, сообщалось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы 2 февраля.
По мнению председателя комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Мосгордумы Сабины Цветковой, система содержания улично-дорожной сети города показала устойчивость к пиковым нагрузкам. «Ведомости» направили запрос в департамент ЖКХ.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер