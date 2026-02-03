Русская зима напомнила о себе

Откопать машину на «Авито» стоит от 1000 до 3500 руб. за 45 мин. Это рыночная цена за услугу, которая автоматически указывается в одном из объявлений по расчистке снега в Москве. Чаще всего ее заказывают «люди с деньгами, которые не хотят мерзнуть на улице», рассказывает Сергей, автор одного из таких объявлений. На очистку автомобиля и снега вокруг него в среднем уходит 30 минут, цена – 3000 руб. Компания Сергея не берет больше трех заказов в день. «Сложность в том, что уборщик работает и потеет. Есть большой риск заболеть. А так, вполне легкие деньги», – объясняет он.