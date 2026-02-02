Штормовое предупреждение из-за аномального холода в Москве продлили до 6 февраля
Штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Москве и Московской области продлено до 6 февраля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Рабочая неделя в столице будет морозной. В выходные дни морозы начнут ослабевать и пойдет снег. С 4 по 6 февраля ожидается холодная погода со среднесуточной температурой на 9–12 градусов ниже климатической нормы В норме среднесуточная температура в Москве в феврале составляет -8…-6 градусов.
Вторник, 3 февраля, в Москве ночью ожидается -22...-20 градусов, местами – до -27 градусов. Днем будет переменная облачность, -15...-13 градусов. Среда, 4 февраля, будет чуть теплее – ночью -20...-18, а днем -13...-11 градусов.
5 февраля ночью температура в Москве снова опустится до -24...-22, местами до -30, а днем – до -15...-13. На следующий день ночью ожидается -23...-18, днем -13...-8.
В субботу потеплеет, ожидается снег. Ночью будет -15...-10, днем -11...-6.
1 февраля стали самыми холодными сутками с начала зимы, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, синоптическая ситуация в столице сформируется под влиянием западной периферии циклона, центр которого переместится с юга в районы Средней Волги.