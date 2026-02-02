Штормовое предупреждение из-за аномального холода в Москве продлили до 6 февраля

Рабочая неделя в столице будет морозной. В выходные дни морозы начнут ослабевать и пойдет снег. С 4 по 6 февраля ожидается холодная погода со среднесуточной температурой на 9–12 градусов ниже климатической нормы В норме среднесуточная температура в Москве в феврале составляет -8…-6 градусов.