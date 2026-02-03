Внедрение медицинских инноваций оказалось сложнее их разработки

Внедрение медицинских инноваций оказалось сложнее их разработкиРазвитию отрасли мешают сложности с регуляторикой и интеграцией технологий
Технологическая реализация стартапов в области цифровой медицины требует меньших усилий, чем их интеграция в российскую сферу здравоохранения, следует из совместного исследования Сеченовского университета и IT-компании Purrweb. С его результатами ознакомились «Ведомости». Исследование было проведено на целевой выборке из 70 участников российского рынка медицинских технологий с помощью глубинных интервью и количественного опроса в ноябре – декабре 2025 г.
По словам респондентов, сложности для отечественного HealthTech-сегмента (современные технологии для здравоохранения) возникают на этапе внедрения готовых продуктов в клиническую практику. Чаще всего сдерживающим фактором развития технологий они называли цифровую незрелость инфраструктуры медучреждений. Половина опрошенных (50%) пожаловались на несовместимость используемых в России медицинских информационных систем друг с другом, что увеличивает объем затрат на интеграцию HealthTech-решений.
Рынок цифрового здравоохранения четко сегментирован на государственный и коммерческий секторы, отмечает директор по развитию бизнеса Webiomed Александр Гусев. 70–80% всего рынка приходится на b2g-сегмент (государственный), остальное – на коммерческий, говорит он. При этом есть клиники, которые до сих пор не внедрили медицинские информационные системы и по-прежнему работают на бумаге и в Excel, говорит генеральный директор медтех-платформы «Медрокет» Сергей Федосов. Их долю в 2025 г. он оценил примерно в 5% от всего рынка. «Это не только небольшие практики с одним-двумя врачами, но иногда и клиники с десятком специалистов», – подчеркнул Федосов.
47% респондентов назвали ключевым барьером для развития рынка регуляторные сложности. По словам генерального директора медицинской компании «Сберздоровье» Дениса Швецова, получение регистрационного удостоверения на инновационное медицинское изделие (МИ) может занимать несколько месяцев или даже лет. Столько же участников опроса (47%) указали на недоверие к технологиям и сопротивление изменениям со стороны медицинского сообщества, а 43% отметили дефицит специалистов на стыке IT и медицины.
Четверть опрошенных (26%) в качестве основного препятствия для развития цифровой медицины в России выделили недостаток финансирования. Острее всего проблема стоит на промежуточном этапе финансирования между завершением научно-исследовательских работ и выходом МИ на рынок. К примеру, для проведения доклинических исследований требуется 20–30 млн руб. Это слишком большая сумма для грантов и слишком маленькая для крупных инвесторов, отмечают участники рынка.
При этом две трети опрошенных (67%) оптимистично оценивают среднесрочные перспективы развития отечественных инноваций в медицине. По мнению 23% респондентов, рост российского HealthTech стимулирует внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ) и телемедицины.
21% опрошенных считают, что спрос на технологические решения создает государственная политика по цифровизации здравоохранения. Превентивная медицина и запрос пациентов, в первую очередь зумеров, на качественные цифровые сервисы выделили 17% участников исследования. Также заметную роль в развитии российской цифровой медицины играет институциональная поддержка: венчурное финансирование, акселераторы и государственные гранты. О значимости такой инфраструктуры для роста компаний заявили 11% опрошенных участников рынка.
Росздравнадзор относится к системам ИИ в медицине с опаской, рассказал гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. Искусственный интеллект без какой-либо рисковой модели сразу относят к самому высокому классу риска, пояснил он. По словам эксперта, для изменения позиции регулятора важно продемонстрировать, что технология безопасна, а класс потенциального риска от ее использования идентичен риску от применения перевязочных материалов (первый или второй класс).
В России зарегистрировано 48 медизделий с ИИ, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме Novamed-2025 в ноябре 2025 г. При этом в разработке находится еще более 200 новых ИИ-проектов, говорится в научной статье, посвященной внедрению технологии в сферу здравоохранении России (опубликована в журнале «Национальное здравоохранение» в октябре 2025 г.).
Потенциальный размер российского рынка ИИ для здравоохранения по итогам прошлого года оценивается в 64,4 млрд руб. Такие предварительные данные приводят аналитики компании «К-скай» (IT-разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе ИИ, основной продукт – сервис Webiomed). По их прогнозам, к 2030 г. объем рынка вырастет до 121 млрд руб.
Специалист по развитию продукта в ГК «Медси» Иван Евтухович уверен, что в ближайшие 2–3 года наиболее перспективной нишей на рынке станет применение ИИ для поддержки врачебных решений, автоматизации документации и обработки медицинской информации. Именно в этом направлении сейчас работают крупные российские корпорации, подчеркнул эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Росздравнадзор с просьбой уточнить, действительно ли любая ИИ-система для здравоохранения считается высокорисковой и какие доказательства должен предоставить разработчик, чтобы это изменить.