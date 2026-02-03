Внедрение медицинских инноваций оказалось сложнее их разработки

Рынок цифрового здравоохранения четко сегментирован на государственный и коммерческий секторы, отмечает директор по развитию бизнеса Webiomed Александр Гусев. 70–80% всего рынка приходится на b2g-сегмент (государственный), остальное – на коммерческий, говорит он. При этом есть клиники, которые до сих пор не внедрили медицинские информационные системы и по-прежнему работают на бумаге и в Excel, говорит генеральный директор медтех-платформы «Медрокет» Сергей Федосов. Их долю в 2025 г. он оценил примерно в 5% от всего рынка. «Это не только небольшие практики с одним-двумя врачами, но иногда и клиники с десятком специалистов», – подчеркнул Федосов.