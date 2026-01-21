Россияне смогут записаться к врачу через Max
Пользователи национального мессенджера Мax теперь смогут записываться на прием к врачу посредством платформы. В настоящее время сервис, внедрение которого проходит при поддержке Минздрава РФ, доступен в двух третях регионов страны, сообщил «Ведомостям» представитель мессенджера.
С помощью чат-бота или мини-приложения внутри мессенджера можно записаться на консультацию, перенести или отменить визит к специалисту. Найти сервис можно через поиск в Мax – верифицированные чат-боты отмечены специальной галочкой. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга запись организована через чат-боты ЕМИАС.Инфо и Служба 122 СПб соответственно. При первом обращении пользователю необходимо дать согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и пройти авторизацию через «Госуслуги». В дальнейшем процесс записи или отмены приема будет упрощен.
Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков отметил, что национальный мессенджер становится частью цифровой трансформации медицины, повышая доступность медицинской помощи и улучшая взаимодействие пациентов с системой здравоохранения. По его словам, уже более 7 млн пользователей получили в Мax уведомления о медицинских документах, включая справки и назначения лекарств.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов добавил, что цель проекта – сделать доступ к гоcуслугам максимально простым и быстрым, не требуя переключения между приложениями. На сегодня верифицированные сервисы доступа к медицинским услугам работают в 60 регионах, а к весне их планируется запустить по всей России.
14 января пресс-служба Max сообщала, что в национальном мессенджере зарегистрировались 85 млн пользователей. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей. С момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений и совершили 2,5 млрд звонков.