Россияне смогут записаться к врачу через Max

С помощью чат-бота или мини-приложения внутри мессенджера можно записаться на консультацию, перенести или отменить визит к специалисту. Найти сервис можно через поиск в Мax – верифицированные чат-боты отмечены специальной галочкой. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга запись организована через чат-боты ЕМИАС.Инфо и Служба 122 СПб соответственно. При первом обращении пользователю необходимо дать согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и пройти авторизацию через «Госуслуги». В дальнейшем процесс записи или отмены приема будет упрощен.