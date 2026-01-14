В Max зарегистрировались 85 млн пользователей
В Max зарегистрировались 85 млн пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера. Суточный охват превысил 55 млн активных пользователей.
С момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 млрд сообщений и созвонились 2,5 млрд раз. Пользователи записали более 200 млн видеокружков и отправили более 1 млрд стикеров.
Блогеры, компании и госорганизации создали более 140 000 публичных каналов в Max, а их суммарная аудитория превысила 54 млн подписчиков. Технологию подтверждения возраста с помощью «Цифрового ID» внедрили более 40 000 магазинов.
27 ноября 2025 г. представитель компании сообщил, что пользователи приложения Мax получили возможность быстро просматривать свои основные документы из «Госуслуг» прямо в профиле сервиса. Электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН доступны в разделе «Цифровой ID» без необходимости проходить биометрическую идентификацию.