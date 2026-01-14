В Max зарегистрировались 85 млн пользователей

27 ноября 2025 г. представитель компании сообщил, что пользователи приложения Мax получили возможность быстро просматривать свои основные документы из «Госуслуг» прямо в профиле сервиса. Электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН доступны в разделе «Цифровой ID» без необходимости проходить биометрическую идентификацию.