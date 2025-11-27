Мax открыл пользователям быстрый доступ к персональным документам из Госуслуг
Пользователи приложения Мax получили возможность быстро просматривать свои основные документы из Госуслуг прямо в профиле сервиса. Об этом сообщаю представители компании.
Электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН доступны в разделе «Цифровой ID» без необходимости проходить биометрическую идентификацию. Данные отображаются только с согласия пользователя, а в будущем список документов будет расширен – планируется добавить сведения о транспортных средствах и ключевые документы детей.
Для первого доступа необходимо обновить приложения Мax и Госуслуги, открыть раздел «Цифровой ID», выбрать нужный документ и разрешить обработку данных в Госуслугах.
Раздел «Цифровой ID» также включает QR-код для подтверждения возраста и социального статуса – например, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания. Для получения такого QR-кода требуется пройти идентификацию с помощью биометрии, загранпаспорта нового поколения или водительского удостоверения.
14 ноября стало известно, что количество пользователей Мax достигло 55 млн человек. В ноябре среднесуточная аудитория мессенджера превысила 22,1 млн пользователей. По данным мессенджера, с момента запуска приложения более 16 000 авторов завели свои каналы в Мax. В числе лидеров по аудитории – «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Кремль. Новости» и др.