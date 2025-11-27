Мax открыл пользователям быстрый доступ к персональным документам из Госуслуг

14 ноября стало известно, что количество пользователей Мax достигло 55 млн человек. В ноябре среднесуточная аудитория мессенджера превысила 22,1 млн пользователей. По данным мессенджера, с момента запуска приложения более 16 000 авторов завели свои каналы в Мax. В числе лидеров по аудитории – «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Кремль. Новости» и др.