За один день подростки совершили нападения в школах двух регионов России

За один день подростки совершили нападения в школах двух регионов РоссииЕще как минимум три случая, которые привели к жертвам или ранениям, произошли в учебных заведениях в декабре и январе
3 февраля сразу в двух российских школах – Башкирии и Красноярском крае – произошли нападения учеников на одноклассников и преподавателей. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам. Педагог получил ссадины, жертв удалось избежать. В этот же день в Кодинске семиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили домой. За последние три месяца произошло как минимум три аналогичных случая в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге.
Первый инцидент случился в Уфе, где в гимназии № 16 девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, добавив, что пострадавших нет.
По информации следственного управления СК РФ по Башкирии, подросток поджег петарду в коридоре школы, после чего вошел в класс, где находились учитель и его одноклассники. Он выстрелил из детского автомата в лицо 56-летнему классному руководителю, а также в сторону нескольких одноклассников. Педагог получил ссадины, сверстники нападавшего не пострадали. По факту случившегося в гимназии в Уфе возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности, указано там же.
Видео беседы девятиклассника с правоохранителями опубликовала пресс-служба МВД Башкирии. На нем девятиклассник пояснил, что готовился к нападению несколько недель. По его словам, он не хотел причинить никому вреда, а только припугнуть обидчиков. Хабиров в разговоре с журналистами ТАСС подчеркнул, что если факт буллинга подростка подтвердится, то все руководство школы будет уволено. Директор гимназии Марина Камалова в разговоре с агентством заявила, что подросток не подвергался буллингу и у него были друзья.
В этот день в школе № 4 Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка пыталась напасть с ножом на педагога, но ей помешали одноклассники. Об этом сообщило в Telegram-канале МВД региона. Позже она ранила свою сверстницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее отпустили после осмотра. ГСУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии на своей странице VK сообщило о возбуждении двух уголовных дел.
Сегодня в России более 40 000 школ, но нет единых обязательных требований к подготовке их охранников, рассказала «Ведомостям» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Часто на этом критически важном посту оказывается человек без навыков работы в экстремальных ситуациях, без знаний детской психологии, алгоритмов реагирования на угрозы, пояснила она.
Не единичный случай
Силами Росгвардии невозможно обеспечить круглосуточную охрану всех школ страны в ближайшее время, добавила Лантратова. В качестве срочной меры депутат считает необходимым внедрение обязательной ведомственной программы повышения квалификации для школьных охранников. Она должна включать прохождение трехмесячного курса по детской психологии и деэскалации конфликтов. Кроме того, охранники, прошедшие такую подготовку, должны получить право на ношение и применение травматического оружия на территории школы при наличии лицензии у их охранного предприятия, заключила она.
Проявления насилия в подростковой среде – это одновременно отражение широкой социальной проблемы и следствие индивидуальных особенностей самих подростков, считает детский психолог, специалист психологической платформы Alter Александра Бугаева. Многие конфликты по-прежнему решаются силовыми способами, а романтизация «лихих 90-х» в медиа, культ силы и доминирования не может не влиять на подростков, добавила она.
Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина отметила, что сама по себе трансляция событий в медиа не формирует склонность к насилию, а в норме вызывает реакцию тревоги и осуждения. В случае если насилие преподносится как одобряемое или героическое поведение, тогда возможен сдвиг ориентиров, если у человека по ряду причин есть предрасположенность к такому реагированию, т. е. склонность к жестокости. Любую агрессивную поведенческую модель можно вычислить в школе, в закрытом пространстве – начиная с конфликтов и заканчивая тем, что молодые люди пишут в интернете, считает член Совета по правам человека и член общественного совета при Минюсте Кирилл Кабанов. Если есть молодой человек с агрессивным, неадекватным поведением, нужно подключать к работе с ним не только психологов, но и правоохранительные органы, указал он. Как правило, после совершения определенных действий такие люди раскаиваются и впадают в панику. «Они агрессивны, пока им это позволяют. А тех, кто остается неадекватным, нужно направлять на лечение или на обучение на дому – для этого должны быть соответствующие заключения МВД», – считает он.
«Ведомости» направили запрос в Министерство просвещения РФ, министерства образования и науки Башкирии и Красноярского края, а также в МВД РФ с просьбой прокомментировать инциденты и дальнейшую работу по предотвращению подобных случаев.