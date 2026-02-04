За один день подростки совершили нападения в школах двух регионов России

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина отметила, что сама по себе трансляция событий в медиа не формирует склонность к насилию, а в норме вызывает реакцию тревоги и осуждения. В случае если насилие преподносится как одобряемое или героическое поведение, тогда возможен сдвиг ориентиров, если у человека по ряду причин есть предрасположенность к такому реагированию, т. е. склонность к жестокости. Любую агрессивную поведенческую модель можно вычислить в школе, в закрытом пространстве – начиная с конфликтов и заканчивая тем, что молодые люди пишут в интернете, считает член Совета по правам человека и член общественного совета при Минюсте Кирилл Кабанов. Если есть молодой человек с агрессивным, неадекватным поведением, нужно подключать к работе с ним не только психологов, но и правоохранительные органы, указал он. Как правило, после совершения определенных действий такие люди раскаиваются и впадают в панику. «Они агрессивны, пока им это позволяют. А тех, кто остается неадекватным, нужно направлять на лечение или на обучение на дому – для этого должны быть соответствующие заключения МВД», – считает он.