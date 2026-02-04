В России выявили очередной случай завоза лихорадки чикунгунья

В России выявили очередной случай завоза лихорадки чикунгуньяПо оценкам Роспотребнадзора, угроза распространения инфекции невелика
Роспотребнадзор зафиксировал очередной завозной случай лихорадки чикунгунья. Инфекция была выявлена у женщины, прибывшей в Москву после отдыха на Сейшельских островах, сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что специалисты Роспотребнадзора уже провели необходимые противоэпидемические мероприятия, а риск распространения инфекции на территории страны минимален, потому что лихорадка чикунгунья не передается напрямую от человека к человеку.
Предыдущие случаи завоза инфекции в Россию фиксировались в августе, во время активного распространения вируса в Азии. Тогда крупная вспышка лихорадки чикунгунья была зарегистрирована в китайской провинции Гуандун. За неделю с 3 по 9 августа в регионе было выявлено 1387 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших тогда превысило 8000 человек. В ответ на это китайские власти вводили противоэпидемические меры времен пандемии коронавируса, включая массовое тестирование населения и сбор данных о покупателях препаратов, купирующих симптомы лихорадки.
Чикунгунья – инфекционное заболевание, передающееся через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, следует из информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки.
В 2025 г. чикунгунья распространялась в Южной Азии (Индия, Бангладеш, Шри-Ланка), на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Завозные случаи инфекции также были зарегистрированы в Италии и Франции, сообщали в ВОЗ.
Первые симптомы заболевания проявляются спустя четыре-восемь дней после укуса инфицированного комара. Зараженные жалуются на сильную боль в суставах и мышцах, повышенную температуру, отеки, тошноту, сыпь, усталость и головную боль. Эти же симптомы также характерны для инфекций денге и Зика (также передаются через укусы комаров), что может затруднять диагностику лихорадки чикунгунья, указано в бюллетене ВОЗ.
Как правило, чикунгунья не вызывает у больных «фатальных осложнений», рассказывал «Ведомостям» инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Тяжелое течение инфекции характерно для младенцев, людей с иммунодефицитами и пожилых пациентов. По словам Позднякова, у перенесших лихорадку вырабатывается иммунитет к болезни. В эндемичных районах, таких как Африка и Азия, значительная часть населения уже переболела этой инфекцией, заключил он.
Специфических противовирусных препаратов от вируса чикунгунья не существует, больным проводят симптоматическое лечение, говорится в бюллетене ВОЗ. В некоторых странах применяют вакцины против инфекции, но они до сих пор не вошли в массовую медицинскую практику. В Китае, например, нет одобренной вакцины против лихорадки чикунгунья, писало издание China Daily в августе 2025 г. со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения республики.
Эпидемиологическая ситуация в России остается под контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. Климат большинства районов России непригоден для регулярного размножения переносчиков инфекции. Тем не менее в южных регионах страны условия для существования местных популяций комаров в теплое время года быть могут, говорила «Ведомостям» медицинский лидер медицинской компании «Сберздоровье» Суна Исакова.
В качестве профилактики вируса чикунгунья Роспотребнадзор рекомендует избегать укусов насекомых при посещении эндемичных стран: использовать репелленты, противомоскитные сетки на дверях и окнах, носить закрытую одежду. При обнаружении симптомов инфекции заболевшему следует обратиться к врачу. Для оперативного выявления заболевания в России используются отечественные тест-системы.