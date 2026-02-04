В России выявили очередной случай завоза лихорадки чикунгунья

Предыдущие случаи завоза инфекции в Россию фиксировались в августе, во время активного распространения вируса в Азии. Тогда крупная вспышка лихорадки чикунгунья была зарегистрирована в китайской провинции Гуандун. За неделю с 3 по 9 августа в регионе было выявлено 1387 случаев заражения инфекцией, а общее число заболевших тогда превысило 8000 человек. В ответ на это китайские власти вводили противоэпидемические меры времен пандемии коронавируса, включая массовое тестирование населения и сбор данных о покупателях препаратов, купирующих симптомы лихорадки.