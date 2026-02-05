Молодые ученые получили президентскую премию за прорывные разработки

Молодые ученые получили президентскую премию за прорывные разработкиНаграда определяет технологические приоритеты страны на ближайшие годы, считают эксперты
Лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 г. стали специалисты, работающие в сферах энергетики и космических технологий, химии и материаловедения, фундаментальной математики и физики, а также биотехнологий. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Торжественная церемония вручения наград пройдет 5 февраля, сообщила пресс-служба президента в своем официальном Telegram-канале.
Премия присуждается с 2008 г., ее размер с 2019 г. составляет 5 млн руб. Ею награждают ученых за результаты исследований, которые внесли значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук. А также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности страны.
На ее соискание могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические сотрудники вузов, аспиранты и докторанты, а также специалисты различных отраслей экономики, социальной сферы и оборонной промышленности. Премия может присуждаться как одному молодому ученому, так и коллективу, состоящему не более чем из трех человек. На момент выдвижения кандидату должно быть не более 35 лет.
Премию президента за 2025 г. получили сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион «Росатома») Александр Аникин и Павел Мосеев за создание бета-вольтаических источников энергии (ядерные батарейки. – «Ведомости») для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Сотрудник Кубанского госуниверситета Дмитрий Бутыльский удостоен премии за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.
Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров стали лауреатами за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Помимо этого сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев был отмечен за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета.
По словам председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева («Справедливая Россия»), лауреатами премии стали ученые, развивающие приоритетные для государства направления науки. Их работа необходима для обеспечения технологического лидерства России, подчеркнул он. С ним согласился первый заместитель председателя комитета Александр Мажуга («Единая Россия»). Депутат отметил, что разработки лауреатов премии должны обеспечить независимость и конкурентоспособность России в будущем.
Разработанные лауреатами энергетические системы найдут применение не только в космической отрасли, но и в гражданских целях, уточнил Мажуга. Их можно использовать, например, в биомедицине.
Мажуга также отметил, что решение, над которым работает Дмитрий Бутыльский из Кубанского госуниверситета, может помочь России стать первой страной, которая решит задачу эффективного, экологичного и безопасного выделения лития из раствора. Это особенно важно с учетом растущей потребности в литий-ионных аккумуляторах, сказал депутат. Премия президента считается самой авторитетной и престижной в России, она стимулирует ученых продолжать заниматься исследованиями, считает Мажуга. «Это не грант, который выделяется на конкретное исследование, – это показатель успешности в науке», – подчеркнул депутат.
Директор АНО «Технологии будущего», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Илья Семин отметил, что премия президента – это долгосрочная траектория возможностей для всей молодежи, не только для лауреатов. «Она, как прожектор, подсвечивает технологические приоритеты на следующие 3–5 лет: энергия, космос, новые материалы, биобезопасность», – пояснил он, отметив, что это понятные карьерные маршруты, а также доступ к современной инфраструктуре и новым профессиям.