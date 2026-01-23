Глава МВФ назвала развитие ИИ цунами для рынка труда

Глава Pfizer Альберт Бурла, также присутствовавший на сессии, отметил, что ИИ трансформирует сферу здравоохранения. «Вчера я слышал много экспертов, которые об этом говорили. Выступал один ученый, который говорил, что обычно он нанимал молодых ученых-лаборантов, а теперь, возможно, ему этого делать не придется, потому что ИИ их заменит», – привел пример он. Кроме того, здравоохранение серьезным образом преобразится – не только в области управления, но и в сфере изучения и открытия новых лекарств, говорит Бурла. «И, конечно, все зависит от того, в чьи руки попадет этот инструмент», – указал он. При этом, по словам Бурлы, плюсы от использования ИИ перевесят возможные риски.