Глава МВФ назвала развитие ИИ цунами для рынка труда

Глава МВФ назвала развитие ИИ цунами для рынка трудаВ Давосе обсудили влияние искусственного интеллекта на мировую экономику
Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) несет как риски, так и возможности для мировой экономики. К такому выводу пришли участники сессии Global Economic Outlook Всемирного экономического форума (ВЭФ), который сегодня завершается в Давосе. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала развитие ИИ цунами для рынка труда, так как оно затронет 60% всех рабочих мест. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала прогнозирует рост мировой экономики на 40% к 2040 г. благодаря развитию ИИ, если эта технология будет использоваться «равномерно и справедливо». Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о рисках для стран в связи с наращиванием госдолга для финансирования разработок, при этом глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не согласилась с таким предостережением.
МВФ сейчас исследует, что происходит с рынком труда из-за развития ИИ, рассказала Георгиева. По ее словам, эксперты пришли к трем выводам. Во-первых, происходит огромная трансформация спроса на навыки работников и их квалификацию. Во-вторых, уже 10% рабочих мест изменилось под воздействием этой технологии, и доля увеличится до 60%. С одной стороны, специалисты, которые способны отвечать новым вызовам, стали зарабатывать больше, что стимулирует рост спроса. С другой стороны, из-за развития ИИ сокращаются рабочие места, чаще всего в сфере низкоквалифицированного труда. «Обычно они [низкоквалифицированные рабочие места] являются точками входа на рынок труда. Поэтому для молодых людей, которым пока недостаточно квалификации, или только что закончивших обучение, сложнее найти работу», – говорит Георгиева.
О возможных сокращениях из-за развития ИИ сообщали крупнейшие мировые компании. Например, Amazon собирается провести вторую волну увольнений сотрудников, пишет 23 января Reuters со ссылкой на источники. В прошлом году компания сократила 14 000 человек, в этом году уволить могут сопоставимое число сотрудников, сообщает издание. В то же время российские эксперты и компании, опрошенные «Ведомостями», пока не подтверждают тренд на оптимизацию численности персонала из-за развития ИИ (текст от 23 января).
Третьим трендом становится скорость изменений, сказала глава МВФ. «Эта трансформация происходит так быстро, и тем не менее мы не знаем, как себя обезопасить и сделать этот процесс инклюзивным. Я призываю всех очнуться – ИИ уже стал реальностью, и это меняет наш мир быстрее, чем мы на это реагируем», – подчеркнула Георгиева.
Лагард отметила, что за последние несколько дней форума много обсуждали ИИ. Этот сектор – очень многообещающий, он может помочь повысить продуктивность, сказала глава ЕЦБ. В то же время для развития этой технологии требуется много данных, энергии и капитала. Если эти аспекты будут соблюдены, ИИ «позволит нам процветать», считает Лагард.
При этом появятся новые риски, потому что одни страны получат выгоду от ИИ, а другие – проиграют, парировала Георгиева. В частности, не стоит забывать о росте мирового госдолга, который уже приближается к 100% глобального ВВП. Кроме того, текущие темпы роста мировой экономики (согласно новому прогнозу МВФ – на 3,3%) явно недостаточны, считает глава МВФ.
В ближайшие 2-3 года надо быть осторожным, нельзя переоценивать прибыль от ИИ, сказал Аль-Джадаан. В то же время нельзя недооценивать риски, связанные с ИИ. В частности, это рост неравенства в мире, который может подстегиваться развитием ИИ, а также рост долгов. «Последствия накопления этого госдолга нас могут удивить так же, как инфляция в 2022 г.», – отметил он. Необходимо сделать так, чтобы преимущества от внедрения ИИ были максимально равномерно распределены, сказал Аль-Джадаан.
Лагард не согласилась, что финансирование ИИ – это источник риска в будущем. По ее словам, есть разные виды долга: иногда можно провести реструктуризацию и распределить инвестиции, тем самым «оздоровить» задолженность. При этом, по ее словам, финансовым ведомствам стран важно действовать осторожно. «Мне пока не кажется, что корпоративный сектор развитых экономик особенно страдает от этого бремени долга. Очень важно, какую политику избирает государство, чтобы контролировать госфинансы», – отметила Лагард.
По словам главы ЕЦБ, есть также вопрос регулирования ИИ. Многие представители этой сферы говорили на форуме, что необходимо действовать осторожно и думать об общественном благе, напомнила Лагард. Например, по ее словам, развитие соцсетей привело к тому, что молодые люди становятся жертвами алгоритмов или злоумышленников. «Важно дискутировать и говорить о том, как использовать ИИ, чтобы жертвами не стали наши дети, наша молодежь. Чтобы он не стал оружием», – подчеркнула Лагард.
Для предотвращения рисков развития ИИ важно думать о глобальном сотрудничестве, отметила глава ВТО. «Есть определенные проблемы, которые мы не можем решить в одиночку», – подчеркнула Оконджо-Ивеала, призвав страны объединяться в решении вопросов, связанных с этой технологией.
ИИ мог бы быть очень полезным в области управления, считает Оконджо-Ивеала. Кроме того, в сфере торговли существует «очень положительный опыт» использования ИИ. Это позволяет сократить расходы, оптимизировать логистику. Также ИИ меняет саму природу товаров – теперь больше услуг становится предметом торговли. В совокупности эти факторы увеличат объем мировой торговли на 40% через 15 лет, подчеркнула Оконджо-Ивеала.
Глава Pfizer Альберт Бурла, также присутствовавший на сессии, отметил, что ИИ трансформирует сферу здравоохранения. «Вчера я слышал много экспертов, которые об этом говорили. Выступал один ученый, который говорил, что обычно он нанимал молодых ученых-лаборантов, а теперь, возможно, ему этого делать не придется, потому что ИИ их заменит», – привел пример он. Кроме того, здравоохранение серьезным образом преобразится – не только в области управления, но и в сфере изучения и открытия новых лекарств, говорит Бурла. «И, конечно, все зависит от того, в чьи руки попадет этот инструмент», – указал он. При этом, по словам Бурлы, плюсы от использования ИИ перевесят возможные риски.
Гендиректор Tesla Илон Маск в ходе сессии ВЭФ 22 января говорил, что при сохранении текущих темпов развития ИИ уже через пять лет превзойдет совокупный интеллект всего человечества вместе взятого. Маск говорил, что смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что человечество движется к «эпохе изобилия».
Развитие генеративного ИИ может дополнительно принести экономике России 2,5% ВВП, прогнозировали в РАНХиГС. Вклад ИИ в ВВП России пока незначителен и составлял в 2024 г. порядка 0,07–0,15%, отмечала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, к 2035 г. вклад может вырасти до 2% ВВП, или 46,5 трлн руб. Национальная стратегия развития ИИ предполагает совокупный вклад этой технологии в 11 трлн руб. в ВВП страны к 2030 г. Эксперты компании «Яков и партнеры» и «Яндекса» в декабре 2025 г. оценили ожидаемый экономический эффект от ИИ в размере 7,9–12,8 трлн руб. в год к 2030 г., что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП.