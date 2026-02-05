Совет Федерации займется противодействием деструктивного влияния на детей извне

Совет Федерации займется противодействием деструктивного влияния на детей извнеСенаторам рекомендовано заняться его профилактикой во время выступлений в СМИ и школах
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова возглавит рабочую группу при комиссии по защите государственного суверенитета, которая займется «противодействием деструктивного влияния на детей и молодежь». Об этом на пленарном заседании верхней палаты парламента объявил глава комиссии, первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.
Во время выступления вначале пленарки он заявил, что украинские спецслужбы «все более активно вовлекают российских школьников и студентов в диверсионно-подрывную деятельность». По данным сенатора, только за последние три года было задержано 2500 молодых людей, которые подпали «под влияние украинских неонацистов и международных террористических организаций».
«В рамках комиссии создается отдельная рабочая группа по противодействию деструктивного влияния на детей и молодежи», – заявил Джабаров.
По его словам, вскоре будет проведено отдельное заседание комиссии СФ по защите госсуверенитета на тему противодействия «разжиганию межнациональной розни и сепаратистских настроений с целью расчленения России», в сторону которого направлены «значительные усилия Запада».
Также в ближайшее время, уточнил Джабаров, сенаторам будет разослана информация с призывом «использовать в выступлениях в СМИ, на встречах с региональными депутатами, правоохранительными органами, общественностью, преподавателями, студентами и школьниками» материалы «о различных формах враждебного влияния извне».
Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу. Вмешательство извне во внутриполитические и избирательные процессы и попытку «раскачать ситуацию в стране» она назвала одной из важнейших угроз, «которые нам пытаются создать». «Всеми усилиями, в том числе парламентскими усилиями, мы должны поставить на такой, что ли, политический щит, чтобы вся эта гадость, которую они фабрикуют, все эти фейки, – чтобы они разоблачались, им давался соответствующий ответ и недопущения проникновения всего этого на территорию РФ», – подчеркнула Матвиенко.
Она заметила, что «вовлекается большое количество детей, подростков, молодых людей в террористические акты». «Нужно системное противодействие попыткам западным втягивать наших детей, молодежь, граждан в террористическую деятельность. Здесь точно мы недорабатываем. Надо усилить обязательно эту работу. Надеюсь, комиссия будет и дальше давать соответствующие материалы, фактуру, направление, и сенаторов прошу внимательно прислушиваться и также со своей стороны работать в регионах», – заявила спикер верхней палаты парламента.
Алгоритмы по предотвращению вербовки молодежи через телефонных мошенников должны были быть проработаны уже давно, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Ситуация, когда молодые ребята по глупости получают какие-то безумные сроки, – это действительно катастрофа для них, для членов их семей. И я бы порекомендовал этой группе и в целом власти сосредоточиться на этой действительно очень болезненной проблеме», – сказал он «Ведомостям».
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обращает внимание на отождествление с экстремизмом недовольства властью. «Маловероятно, что эта повестка может быть преодолена без отказа от запретительной повестки и разговора с подростками сверху вниз. Как максимум возможно снижать интерес к политике как таковой», – считает политолог.