Совет Федерации займется противодействием деструктивного влияния на детей извне

Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала инициативу. Вмешательство извне во внутриполитические и избирательные процессы и попытку «раскачать ситуацию в стране» она назвала одной из важнейших угроз, «которые нам пытаются создать». «Всеми усилиями, в том числе парламентскими усилиями, мы должны поставить на такой, что ли, политический щит, чтобы вся эта гадость, которую они фабрикуют, все эти фейки, – чтобы они разоблачались, им давался соответствующий ответ и недопущения проникновения всего этого на территорию РФ», – подчеркнула Матвиенко.