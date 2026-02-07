Что известно о нападении на студентов и полицейских в общежитии в Уфе

Что известно о нападении на студентов и полицейских в общежитии в УфеВ результате инцидента пострадали шесть человек
В Уфе задержали 15-летнего подростка, который ранил четверых иностранных студентов и двух сотрудников полиции в общежитии одного из вузов, а затем и себя. Нападавший госпитализирован в детскую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
«Ведомости» собрали все, что известно о произошедшем.
Изначально о нападении на студентов в общежитии вуза сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объявила о задержании мужчины. Позднее Волк уточнила, что задержанным оказался местный житель 2010 г. р. По уточненным данным, при нападении пострадали два сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Их жизни ничего не угрожает.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что всего скорая помощь доставила в больницы шесть пострадавших. Состояние каждого из них находится на личном контроле главы Башкирии Радия Хабирова. Двух пациентов доставили в городскую больницу №18. Одного из них после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение, второго перевели в клинику БГМУ в тяжелом состоянии.
Еще два человека госпитализировали в городскую больницу №13. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, второй для продолжения лечения был переведен в НИИ глазных болезней. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пациент доставлен в городскую больницу №21 и находится в удовлетворительном состоянии.
Минздрав Башкирии организовал выезд на место происшествия психотерапевтической бригады экстренной помощи Республиканского клинического психотерапевтического центра. Врач-психотерапевт и медицинский психолог окажут студентам психологическую помощь.
Следственные органы Следственного комитета России по Башкирии возбудили в отношении подростка уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). На место инцидента выехали следователи, криминалисты и полицейские. Они работают над установлением обстоятельств произошедшего и мотивов нападения.
Прокуратура Башкирии организовала проверку после случившегося. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов прибыл на место происшествия и координирует действия правоохранителей. Ведомство взяло под контроль итоги расследования уголовного дела. По поручению прокурора Башкирии также организованы проверки, в рамках которых будет дана оценка действиям должностных лиц минпросвещения региона и образовательных учреждений.
Хабиров заявил, что держит на личном контроле вопрос предоставления пострадавшим квалифицированной медицинской помощи. Власти связались с родственниками раненых и проинформировали о произошедшем. Глава Башкирии заверил, что им окажут содействие в прилете в Россию при необходимости. По его словам, принимаются меры по усилению охраны образовательных учреждений республики и предотвращению подобных ситуаций.