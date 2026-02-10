В СПЧ призвали сблизить паллиативную помощь с долговременным уходом

На практике это приводит к тому, что значительная часть дальних перевозок осуществляется через частные медслужбы и, в результате, к высоким затратам для семей. Власов отметил, что бесплатные решения существуют, но они чаще ограничены отдельными регионами или внутрисубъектными маршрутами. По мнению Власова, одним из возможных решений могло бы стать рассмотрение такой перевозки как полноценной части медицинской услуги, а не сопутствующей организационной задачи. Это позволило бы встроить ее в систему финансирования здравоохранения, например в механизмы ОМС или другие целевые программы, заключил он.