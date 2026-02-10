В СПЧ призвали сблизить паллиативную помощь с долговременным уходом

В СПЧ призвали сблизить паллиативную помощь с долговременным уходомТакая помощь должна оказываться пациентам с тяжелыми заболеваниями, но необязательно неизлечимыми
Члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложат Минтруду и Минздраву создать федеральный регистр пациентов, которые одновременно нуждаются в паллиативной медицинской помощи (ПМП) и услугах системы долговременного ухода (СДУ). Такие рекомендации следуют из проекта резолюции к заседанию рабочей группы «Здравоохранение и народосбережение» СПЧ 9 февраля. После утверждения резолюции ее направят в ведомства.
В СПЧ считают, что трактовку паллиативной помощи в российском законодательстве необходимо приблизить к формулировкам ВОЗ. В 2002 г. ВОЗ изменила определение «паллиативная помощь», в котором изначально речь шла только о «пациентах, страдающих заболеваниями, которые не поддаются излечению». В текущей версии она предполагает «улучшение качества жизни пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания».
Более чем в половине случаев люди, нуждающиеся в долговременном уходе, требуют и паллиативной помощи, отмечалось в презентации главы рабочей группы «Здравоохранение и народосбережение» СПЧ Ольги Демичевой.
В перечень основных задач СДУ входит совершенствование механизма выявления нуждающихся в уходе граждан, определение их индивидуальных потребностей, улучшение механизмов взаимодействия между ведомствами, обеспечение системы кадрами и т. д. Пилот проекта был запущен в 2018 г. в шести регионах. С 1 сентября 2023 г. СДУ реализуется Минтрудом на всей территории страны.
По словам Демичевой, в России ежегодно в паллиативной помощи нуждается более 1,6 млн человек. Чуть более трети из них (34%) – это онкологические пациенты. Помимо этого, по ее мнению, такая помощь необходима людям с тяжелыми хроническими сердечно-сосудистыми, дегенеративными заболеваниями нервной системы, болезнями органов дыхания, а также после травм и ранений.
Обязательным критерием для получения паллиативной помощи в России является неизлечимость заболевания, следует из ст. 36 закона об охране здоровья. Право на получение такой помощи определяет врачебная комиссия. При этом термин «неизлечимость», как считают в СПЧ, ограничивает доступ к получению паллиативной помощи для людей, страдающих тяжелыми хроническими жизнеугрожающими заболеваниями.
О необходимости реорганизации системы паллиативной помощи члены СПЧ сообщили президенту Владимиру Путину 9 декабря 2025 г. Как отметил председатель СПЧ Валерий Фадеев, в ближайшее время ожидается публикация перечня поручений президента по итогам декабрьского заседания совета с участием Путина.
Директор департамента соцзащиты и соцобслуживания Минтруда России Тарас Васько отметил, что 5800 человек, включенных в систему долговременного ухода, являются паллиативными пациентами.
Для реорганизации системы ПМП члены совета по правам человека также предлагают Минздраву создать отдельную специальность «паллиативная медицинская помощь». Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства, Минздрав России разработал проект приказа об утверждении номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников, который содержит позицию «врач по паллиативной медицинской помощи». По его словам, проект проходит внутриведомственное согласование.
Помимо этого Демичева сообщила о необходимости создать Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) по паллиативной медпомощи детям и взрослым. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин напомнил, что теперь решение о присвоении институтам статуса НМИЦ принимает правительство, а не Минздрав.
Для решения проблемы межрегиональных перевозок паллиативных больных, за которые нередко приходится платить родственникам пациента, СПЧ рассмотрит вопрос создания типовых соглашений между субъектами. Службы при хосписах и центрах паллиативной помощи перевозят пациентов бесплатно, но в пределах одного города или региона, отметила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. По ее словам, межрегиональные расчеты между субъектами могут покрывать такие перевозки, но на практике это бывает крайне редко.
Межрегиональные перевозки паллиативных пациентов в России остаются одной из наиболее сложных организационных задач, поскольку система в значительной степени фрагментирована и во многом опирается на инициативу самих семей, сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
На практике это приводит к тому, что значительная часть дальних перевозок осуществляется через частные медслужбы и, в результате, к высоким затратам для семей. Власов отметил, что бесплатные решения существуют, но они чаще ограничены отдельными регионами или внутрисубъектными маршрутами. По мнению Власова, одним из возможных решений могло бы стать рассмотрение такой перевозки как полноценной части медицинской услуги, а не сопутствующей организационной задачи. Это позволило бы встроить ее в систему финансирования здравоохранения, например в механизмы ОМС или другие целевые программы, заключил он.
Журавлева также напомнила, что, по данным Минфина, только в 2023 г. на всю паллиативную медпомощь в рамках госзаказа было направлено 9,9 млрд руб. Этого недостаточно, считает она.